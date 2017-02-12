Переговоры ведутся, подробности станут известны в ближайшее время - пресс-служба EXPO-2017 о бое Головкин - Сондерс в Астане

Британцу принадлежит единственный пояс, которого не хватает казахстанцу.
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- Билли Джо Сондерс откупился от обязательного претендента на его титул
- Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане
- Пресс-служба EXPO-2017 рассказала о переговорах по бою Головкин - Сондерс в Астане
В "Астана EXPO-2017" прокомментировали появившуюся информацию о том, что бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) пройдет в Астане 10 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Пока не можем ничего конкретного сказать. Переговоры ведутся, но подробности станут известны в ближайшее время", - прокомментировали в пресс-службе EXPO-2017.
Напомним, переговоры по этому бою велись еще в прошлом месяце, после того, как СМИ сообщили, что Головкин и Сондерс уже согласовали все условия поединка на лето в Казахстане.
Между тем журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане. По его информации, это состоится 10 июня.
Поединок стал возможным благодаря тому, что Сондерс откупился от обязательного претендента на его титул из Грузии Автандила Хурцидзе и вместо защиты проведет "более значимый поединок".
Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке, его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).