В Америке нас недолюбливают, поэтому нужно быть на две головы выше соперника - Мадияр Ашкеев

Также он прокомментировал победу Жаната Жакиянова.
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Фото со страницы в Facebook
Фото со страницы в Facebook
Казахстанский боксер-профессионал Мадияр Ашкеев (7-0-0, 3 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к следующему поединку в США, а также прокомментировал победный поединок соотечественника Жаната Жакиянова.
- Мадияр, Ваш соперник проиграл всего два поединка в 12 проведенных встречах. Он должен быть сильным, раз добился такого результата.
- В профи-боксе в США нет слабых боксеров, все выходят, чтобы победить. Я готовлюсь, чтобы тут, в Америке, выиграть на две головы выше или нокаутом. Американцы нас недолюбливают... Поэтому я хочу показать красивый бокс, чтобы знали нашу школу бокса.
- А бывало так, что освистывают?
- Да, бывает, когда с афроамериканцами боксируешь.
- Не мешает психологически?
- Нет, нормально, я их не слушаю.
- Соперника уже видели в деле?
- Да, смотрел его бои. Он левша. Сейчас с тренерами отрабатываем тактику.
- А были драки в зале во время вечеров бокса или что-нибудь кидали на ринг?
- Нет, такого не было.
- Бой Жакиянова не смотрели?
- Смотрел и болел за него очень. Он показал, что казахов не так просто сломать. Побывал два раза в нокдауне в первом раунде и не сломался, начал навязывать свой бокс и переломил американца. Он боец, я уважаю его за этот бой.
- После первого раунда сложно было поверить в победу.
- Да, было очень тревожно, но Жанат собрался.
- Жанат был на две головы сильнее соперника?
- Не считая первого раунда, остальные все он выиграл. Правда, один судья дал 115:111 в другую сторону.
- И это странно.
- Да, хотели "забрать" бой, наверное.
Напомним, на счету 28-летнего Мадияра Ашкеева, выступающего в первом среднем весе, семь победных боев на профессиональном ринге. Следующим его соперником 15 апреля станет 34-летний американец Шон Кэмерон (10-2-0, 5 КО).
Что касается 33-летнего боксера легчайшего веса Жаната Жакиянова, то в главном бою минувших выходных казахстанец выиграл в титульном бою с американцем Роуши Уорреном. На счету Жакиянова теперь пояса WBA (Super) и IBO.
- Мадияр, Ваш соперник проиграл всего два поединка в 12 проведенных встречах. Он должен быть сильным, раз добился такого результата.
- В профи-боксе в США нет слабых боксеров, все выходят, чтобы победить. Я готовлюсь, чтобы тут, в Америке, выиграть на две головы выше или нокаутом. Американцы нас недолюбливают... Поэтому я хочу показать красивый бокс, чтобы знали нашу школу бокса.
- А бывало так, что освистывают?
- Да, бывает, когда с афроамериканцами боксируешь.
- Не мешает психологически?
- Нет, нормально, я их не слушаю.
- Соперника уже видели в деле?
- Да, смотрел его бои. Он левша. Сейчас с тренерами отрабатываем тактику.
- А были драки в зале во время вечеров бокса или что-нибудь кидали на ринг?
- Нет, такого не было.
- Бой Жакиянова не смотрели?
- Смотрел и болел за него очень. Он показал, что казахов не так просто сломать. Побывал два раза в нокдауне в первом раунде и не сломался, начал навязывать свой бокс и переломил американца. Он боец, я уважаю его за этот бой.
- После первого раунда сложно было поверить в победу.
- Да, было очень тревожно, но Жанат собрался.
- Жанат был на две головы сильнее соперника?
- Не считая первого раунда, остальные все он выиграл. Правда, один судья дал 115:111 в другую сторону.
- И это странно.
- Да, хотели "забрать" бой, наверное.
Напомним, на счету 28-летнего Мадияра Ашкеева, выступающего в первом среднем весе, семь победных боев на профессиональном ринге. Следующим его соперником 15 апреля станет 34-летний американец Шон Кэмерон (10-2-0, 5 КО).
Что касается 33-летнего боксера легчайшего веса Жаната Жакиянова, то в главном бою минувших выходных казахстанец выиграл в титульном бою с американцем Роуши Уорреном. На счету Жакиянова теперь пояса WBA (Super) и IBO.