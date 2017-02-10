Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева

Поединок пройдет в США.
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Фото из архива Мадияра Ашкеева
Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев узнал имя следующего соперника, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана".
Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.
28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три - досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.
Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один - в российском Екатеринбурге.
В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб "Астана Арланс". Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.
Промоутером Ашкеева является глава компании Main Events Кэти Дува, которая также ведет дела россиянина Сергея Ковалева, а менеджером - Эгис Климас, известный по сотрудничеству с тем же Ковалевым и украинцем Василием Ломаченко.
Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.
28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три - досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.
Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один - в российском Екатеринбурге.
В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб "Астана Арланс". Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.
Промоутером Ашкеева является глава компании Main Events Кэти Дува, которая также ведет дела россиянина Сергея Ковалева, а менеджером - Эгис Климас, известный по сотрудничеству с тем же Ковалевым и украинцем Василием Ломаченко.