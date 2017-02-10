Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 2:0
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Кулагер Номад 3:2
Алматы Бейбарыс 0:2
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Иртыш Барс 67:80
Барсы Атырау-2 Тигры Астаны 61:68
Окжетпес Каспий-2 107:59
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Махтаарал Жетысу 1:5
Кайсар Славия Сф 1:0
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Актобе Тосно 0:0
Атырау Балмазуйвароши 0:0
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 12:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 17:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Аугсбург Байер 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Гранада Бетис 01:45
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Ювентус Палермо 01:45
Эмполи Лацио 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер Академия Пандев
Акжайык Алашкерт
Иртыш Ом Экибастуз 12:00
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Окжетпес Подбескидже
Тараз Септември 20:00
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Тобол (U-21) Силкеборг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Тобол Ильичевец
Атырау Ильичевец
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис 08:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Актобе СДЮШОР № 7
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Южная Корея Катар 06:00
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева

Поединок пройдет в США.

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2 Комментария
Фото из архива Мадияра Ашкеева
Фото из архива Мадияра Ашкеева
Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев узнал имя следующего соперника, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана". 

Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте. 

28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три - досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.

Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один - в российском Екатеринбурге. 

В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб "Астана Арланс". Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.


Промоутером Ашкеева является глава компании Main Events Кэти Дува, которая также ведет дела россиянина Сергея Ковалева, а менеджером - Эгис Климас, известный по сотрудничеству с тем же Ковалевым и украинцем Василием Ломаченко.
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Maro Ko Сегодня 10:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
у Мадияра есть ли брат близнец как Головкина и Жакиянова, тогда высока вероятность стать чемпионом мира))) Желаю Удачи Мадияру!
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serikjan atau Сегодня 10:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3081
Мадияр по классу сильнее Каната или нет ... Первый средний вес - сейчас труднейший дивизион. Альварес и Лара там еле выживает. Альварес со своим легендарным "одним ударом", а Лара благодаря таким качествам, как на ринге "неуловимый, потому что невидимка". Нужен мощный боксер высокого класса, обладающий силовыми данными. Оказывается Мадияр тоже один из безударных с играючим стилем.
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