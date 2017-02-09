Жакиянова везут, чтобы Уоррен защитил свой титул - Беленький

Эксперт считает, что казахстанец слишком много пропустил, чтобы сегодня бороться за титул.
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Авторитетный российский специалист в мире бокса Александр Беленький дал свой прогноз на бой казахстанца Жаната Жакиянова (26-1-0 18 КО) против американца Роуши Уоррена (14-1-0 4 КО), сообщает bookmaker-ratings.ru.
"Уоррен был заметной фигурой в любительском боксе, побеждал даже на чемпионате мира. Но в профессионалах, несмотря на то, что сейчас он обладает чемпионским титулом, не все у него складывается. Было поражение от Хуана Карлоса Пайяно. В ответном бою он его одолел, но с гигантским трудом по очкам. Козырь Уоррена - быстрая работа ног и рук, но при этом бьющим его не назовешь - 4 нокаута в 15 боях - это низкий процент.
Проблема Жакиянова в том, что он очень давно не выходил в ринг - более года. А тут надо сразу включаться, бой чемпионский. Как на нем сказалась эта пауза, мы не знаем. Но вряд ли сейчас он способен боксировать на максимуме. С ним работает Рикки Хаттон, что-то он ему передаст. Но все-таки не так просто Жакиянова позвали в Огайо на добровольную защиту титула. Конечно, всякое случалось, и тот же Жакиянов обладатель тяжелого удара. Но, по большому счету, его везут, чтобы Уоррен защитил свой титул.
Я думаю, что самый реальный сценарий - победа американца по очкам", - сказал Беленький.
Напомним, бой пройдет в США за чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO, которыми владеет американец. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.