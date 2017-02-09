Геннадий Головкин продемонстрировал силу своих ударов

GGG провел открытую тренировку.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) провел открытую тренировку в США, на которой стали известны некоторые подробности его подготовки к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
В частности, оказалось, что в качестве спарринг-партнеров GGG выбирает тяжеловесов. "Он бьет сильно. Он бьет так сильно, как тяжеловес. Это не шутка", - поделился один из них. Ранее сам GGG назвал шуткой разговоры о том, что он нокаутирует тяжеловесов во время спаррингов.
Силу своих ударов Головкин продемонстрировал всем присутствующим во время работы в ринге с тренером Абелем Санчесом.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.