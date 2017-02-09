"Иногда во время спаррингов я нокаутирую тяжеловесов". Головкин дал интервью о бое с Джейкобсом

GGG назвал секрет своих побед.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в интервью EsNews поделился своим мнением о предстоящем сопернике Дэниэле Джейкобсе, а также назвал секрет своих побед.
- Что ты думаешь о Дэниэле Джейкобсе как о бойце?
- Он великолепен.
- В чем секрет твоих нокаутов?
- Мой секрет?.. Спасибо моей семье, спасибо богу, спасибо моему тренеру, спасибо моей команде.
- Я разговаривал с твоими спарринг-партнерами. Они говорят, что ты нокаутируешь тяжеловесов во время спаррингов.
- Иногда, не каждый раз. (смеется) Это была шутка. Серьезно работаем в зале, я обычный парень.
- Как думаешь, чем завершится бой между "Канело" и Чавесом-младшим?
- Я не знаю. Я сосредоточен на своем бое с Джейкобсом.
- Что ты увидел в его глазах?
- Он настоящий чемпион. Он действительно хочет этот бой. И он готов. Я думаю, он топовый боксер. Я тоже. Сейчас очень интересно выяснить, кто является первым номером в среднем дивизионе.
- Тяжело выиграть титул, но еще тяжелее защищать. Ты защищал свои пояса уже так много раз, в чем секрет побед?
- Это боксерский класс.
- Что скажешь фанатам?
- Большое спасибо моим фанатам! Не пропускайте мои бои.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.