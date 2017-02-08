Букмекеры не верят в победу Жакиянова в бою за титулы WBA (Super) и IBO

Титульный поединок пройдет в США.
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"Временный" чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (26-1-0, 18 КО) не сможет отобрать титулы у американца Роуши Уоррен (14-1-0, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок состоится в американском Толедо по времени Астаны утром 11 февраля. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, принадлежащие американцу.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятны шансы на победу в этом бою у Уоррена. Так, коэффициент на то, что в конце поединка будет поднята рука американца, составляет 1.22. На то, что Жакиянов отберет у соперника пояса - 4.30. На то, что бой завершится ничьей, коэффициент составляет 22.00.
Напомним, Жакиянов и его соперник прошли официальное взвешивание, уложившись в лимит легчайшего веса.