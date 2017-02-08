Жанат Жакиянов прошел взвешивание перед титульным боем в США

Соперником казахстанца станет обладатель поясов WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.
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"Временный" чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (26-1-0, 18 КО) и его соперник американец Роуши Уоррен (14-1-0, 4 КО) прошли официальное взвешивание накануне боя, сообщает "Профи бокс Казахстана".
Поединок состоится в американском Толедо по времени Астаны утром 11 февраля. Жакиянов и его соперник успешно уложились в лимит легчайшего веса. Казахстанский боксер показал на весах 116,5 фунта (52,8 килограмма), тогда как вес Уоррена составил 116 фунтов ровно (52,6 килограмма).
На кону предстоящего боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, принадлежащие американцу.
Фото vk.com/kazproboxing