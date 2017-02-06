Сначала надо сделать Фирузу героем дома, а потом уже ехать за рубеж - Кульчиков о предложении для Шариповой от тренера Тайсона

Почему казахстанке не стоит торопиться с переездом в США.

Первая девушка в профессиональном боксе из Казахстана Фируза Шарипова сначала могла бы провести чемпионский бой в Казахстане, а уже затем принимать решение о переезде в США. Такое мнение в интервью Аllfight.ru высказал исполнительный директор президентского клуба "Астана" Аманбек Кульчиков. Таким образом он прокомментировал недавнее предложение тренера Майка Тайсона Бадди МакГирта забрать Шарипову в свой тренировочный лагерь в Америке, где он пообещал сделать из девушки чемпионку мира.

- Это зависит от того, какие цели ставятся. Учитывая огромный потенциал девушки, необходимы только финансовые вложения. Чтобы сделать из нее мировую звезду, нужны большие деньги. Думаю, что в нашем шоу-бизнесе не хватает именно девушки с такой внешностью, как она, которую можно помимо бокса раскрутить как бренд.

Если же стоит задача сделать из нее чемпионку мира, не вложив таких больших средств, то - мое личное мнение - можно сделать это без посещения Америки. Можно подобрать хорошего соперника и организовать бой за титул чемпионки мира в России или в Казахстане. Сначала нужно сделать из нее чемпиона мира, сделать имя, а потом уже идти дальше.

Я изучал развитие профессионального бокса с участием казахстанцев в Америке и в мире. Пришел к выводу, что это недешевый бизнес. Бокс - такой вид спорта, где не стоит рассчитывать за первые два года получить какой-то доход. Надо смотреть, что можно получить через три-четыре года. А до этого времени надо вкладывать. А Фируза - девушка способная, она уже готова выходить на чемпионский бой. Думаю, надо в первую очередь сделать ее героем у себя дома, а потом уже ехать за рубеж, покорять мир.

Я думаю, надо сделать из Фирузы Шариповой бренд в Казахстане, где она родилась, где она как раз-таки и нужна. А потом уже можно сделать другие бои за рубежом. Когда она станет известным человеком в своей стране, я думаю, найдется много людей в Казахстане или в России, которые захотят вложиться, чтобы она пошла дальше.

- Фирузу Шарипову признали самой сексуальной спортсменкой Казахстана, а также самой сексуальной спортсменкой в мире единоборств. Публикация об этом появилась даже в британском таблоиде The Sun. Отразится ли это как-то на имидже Казахстана?

- Конечно. Я думаю, такая красивая девушка в боксе принесет много пользы для страны. Люди будут приходить на ее бои, потому что людям приятно на нее смотреть. Я думаю, что надо собрать все преимущества, которые у нее есть: это великолепная внешность и сила боксера. Тогда можно получить хороший продукт. Желаю ей удачи. У Фирузы Шариповой реально большое будущее.

Отметим, что читатели Vesti.kz признали Фирузу Шарипову самой сексуальной спортсменкой Казахстана.