Джейкобс попал, или как "Канело", Чавес, Сондерс и Котто на самом деле выбирали соперника для Головкина

Боксеров затроллили за уклонение от боя с GGG.
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- Альвареса потроллили за побег от Головкина эпизодом из фильма "Терминатор 2"
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В Сети появился шутливый видеоролик, рассказывающий о том, как известные боксеры - Сауль "Канело" Альварес, Мигель Котто, Хулио Сезар Чавес-младший, Билли Джо Сондерс и Дэниэл Джейкобс - выбирают между собой, кто из них станет следующей "жертвой" казахстанца Геннадия Головкина.
Согласно сюжету боксеры собрались в одной комнате и решили вопрос "жеребьевкой" на спичках. Первым добровольцем вызвался Джейкобс, который и вытянул "заветную" спичку. Остальные встретили это криками: "Да, да. Пронесло".
Сам ролик сделан на основе отрывка из комедии "Апокалипсис по-голливудски". В концовке видео Джейкобс возвращается в комнату после "вылазки" (на бой с Головкиным), вызвав панику у остальных боксеров, и говорит, что больше туда не вернется.
Напомним, 18 марта Джейкобсу в Нью-Йорке предстоит провести бой с Головкиным. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций.
При этом Альварес, Чавес-младший и Сондерс неоднократно заявляли о готовности драться с Головкиным. Однако никто из них так и не подписал контракт на бой с ним, за что казахстанец называл их клоунами.