Уорд рассмеялся на слова Юбенка-старшего и назвал его сына "сыроватым" для боя с Головкиным

Американский боксер призвал британца попридержать коней.
Вчера 22:48
Ссылки по теме:
Фото с сайта Bleacher Report
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд прокомментировал недавнее заявление Криса Юбенка-старшего о том, что его сын уничтожит американского боксера.
В частности, Юбенк-старший заявил, что Уорд не сможет выжить в ринге с его сыном, потому что тот выбрасывает слишком мало. Кроме того, американец не сможет справиться со скоростью Юбенка-младшего. Также Юбенк-старший добавил, что они хотят бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.
В ответ на эти слова Уорд только рассмеялся. Также американец отметил, что Юбенк-младший пока еще сыроват, и если он собирается драться с Головкиным, то ему пока стоит попридержать коней. Но, с другой стороны, если Юбенк не попытается через пару боев договориться о поединке с Головкиным, тогда это вызовет недоумение.
В частности, Юбенк-старший заявил, что Уорд не сможет выжить в ринге с его сыном, потому что тот выбрасывает слишком мало. Кроме того, американец не сможет справиться со скоростью Юбенка-младшего. Также Юбенк-старший добавил, что они хотят бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.
В ответ на эти слова Уорд только рассмеялся. Также американец отметил, что Юбенк-младший пока еще сыроват, и если он собирается драться с Головкиным, то ему пока стоит попридержать коней. Но, с другой стороны, если Юбенк не попытается через пару боев договориться о поединке с Головкиным, тогда это вызовет недоумение.