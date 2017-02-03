Мой сын уничтожит Уорда. Еще мы хотим бой с Головкиным - Крис Юбенк-старший

Отец британского боксера объяснил свою уверенность.
Вчера 21:46
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Фото Daily Express
Отец и тренер британского боксера-средневеса Криса Юбенка-младшего (23-1, 18 КО) Крис Юбенк-старший заявил о том, что его сын уничтожит американца Андре Уорда (31-0, 15 КО).
Об этом Юбенк-старший заявил на пресс-конференции предстоящего боя (4 февраля в Лондоне) его сына с австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1,7 КО), владеющим титулом IBO во втором среднем весе. Уорд прилетел в Лондон по приглашению местного телеканала, чтобы выступить в роли комментатора данного поединка.
Также Юбенк-старший отметил, что главной целью его сына в среднем весе является Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF.
"Я тут вот какую сумасшедшую мысль хочу озвучить. Андре Уорд приехал сюда комментировать, и мы тоже за ним охотимся. Он полутяжеловес, и Юбенк-младший может подняться на шесть-восемь фунтов и все равно уничтожить его. Уорд едет сюда как комментатор, но мы будем за ним охотиться.
Мы собираемся расчистить второй средний вес, и средний вес тоже. Но вообще, в среднем весе мы смотрим только на одного человека - Головкина. Причина, по которой я все это говорю, - когда Уорд дрался с Ковалевым, я посчитал, в третьем раунде он выбросил 35 ударов. Это значит, что он не выживет в ринге с Юбенком-младшим, на мой взгляд. Если человек выбрасывает 35 ударов за раунд, он не продержится против моего сына, потому что он выбрасывает как минимум в три раза больше. И скорость, нельзя справиться со скоростью. Ты можешь справиться с мощью, умной тактикой, движением. Справиться можно со всеми этими вещами, но не со скоростью. Если ты выбрасываешь один удар, а соперник - четыре, то как ты вообще собираешься справляться. Этот будет просто уничтожение", - заявил Юбенк-старший в интервью Fight Hype.
Об этом Юбенк-старший заявил на пресс-конференции предстоящего боя (4 февраля в Лондоне) его сына с австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1,7 КО), владеющим титулом IBO во втором среднем весе. Уорд прилетел в Лондон по приглашению местного телеканала, чтобы выступить в роли комментатора данного поединка.
Также Юбенк-старший отметил, что главной целью его сына в среднем весе является Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF.
"Я тут вот какую сумасшедшую мысль хочу озвучить. Андре Уорд приехал сюда комментировать, и мы тоже за ним охотимся. Он полутяжеловес, и Юбенк-младший может подняться на шесть-восемь фунтов и все равно уничтожить его. Уорд едет сюда как комментатор, но мы будем за ним охотиться.
Мы собираемся расчистить второй средний вес, и средний вес тоже. Но вообще, в среднем весе мы смотрим только на одного человека - Головкина. Причина, по которой я все это говорю, - когда Уорд дрался с Ковалевым, я посчитал, в третьем раунде он выбросил 35 ударов. Это значит, что он не выживет в ринге с Юбенком-младшим, на мой взгляд. Если человек выбрасывает 35 ударов за раунд, он не продержится против моего сына, потому что он выбрасывает как минимум в три раза больше. И скорость, нельзя справиться со скоростью. Ты можешь справиться с мощью, умной тактикой, движением. Справиться можно со всеми этими вещами, но не со скоростью. Если ты выбрасываешь один удар, а соперник - четыре, то как ты вообще собираешься справляться. Этот будет просто уничтожение", - заявил Юбенк-старший в интервью Fight Hype.