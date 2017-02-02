Юбенк-младший и Куинлан прошли взвешивание перед боем

Поединок состоится в Лондоне.
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Крис Юбенк-младший. Фото The Telegraf
В Лондоне состоялось официальное взвешивание перед титульным поединком британского боксера Криса Юбенка-младшего (23-1, 18 КО) с австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1,7 КО), владеющим титулом IBO во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба боксера уложились во второй средний вес с практически одинаковым весом в чуть более 165 фунтов. Юбенк оказался на несколько граммов тяжелее соперника.
Напомним, бой пройдет в Лондоне по времени Астаны рано утром 5 февраля.
Фото The Telegraf