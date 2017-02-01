Я потерял уважение к "Канело" после отказа от титула, чтобы не драться с Головкиным - Юбенк

При этом сам британец в 2016 году сорвал бой с GGG.
Вчера 09:15
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Фото с сайта Boxing News
Британский боксер-средневес Крис Юбенк-младший рассказал о своем отношении к мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу после его решения отказаться от чемпионского титула, чтобы избежать боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.
В прошлом году Головкин был обязательным претендентом на бой с Альваресом, когда тот владел поясом WBC в среднем весе. В мае после победы над Амиром Ханом "Канело" публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина "устроить бой", а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него "не тонка кишка" выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил свой титул чемпиона WBC, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.
На 6 мая у "Канело", ныне владеющего титулом WBO в первом среднем весе, намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта.
"Я бы не сказал, что это будет мисматч. Чавес-младший - достойный боец, гордый мексиканец. Так что это будет интересный бой. Чавес довольно-таки крупный парень, и будет будет интересно посмотреть, как "Канело" с этим справится. Но я определенно потерял уважение к Альваресу после того, как он отказался от чемпионского титула, чтобы не драться с Головкиным. Это многое говорит мне об этом человеке", - заявил Юбенк-младший Fighthype.com.
Между тем у Юбенка-младшего в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Добавим, что 4 февраля в Лондоне Юбенк-младший проведет бой с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBO австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1, 7 КО). По словам британца, победа позволит ему бросать вызов другим чемпионам, в том числе Головкину.
В прошлом году Головкин был обязательным претендентом на бой с Альваресом, когда тот владел поясом WBC в среднем весе. В мае после победы над Амиром Ханом "Канело" публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина "устроить бой", а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него "не тонка кишка" выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил свой титул чемпиона WBC, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.
На 6 мая у "Канело", ныне владеющего титулом WBO в первом среднем весе, намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта.
"Я бы не сказал, что это будет мисматч. Чавес-младший - достойный боец, гордый мексиканец. Так что это будет интересный бой. Чавес довольно-таки крупный парень, и будет будет интересно посмотреть, как "Канело" с этим справится. Но я определенно потерял уважение к Альваресу после того, как он отказался от чемпионского титула, чтобы не драться с Головкиным. Это многое говорит мне об этом человеке", - заявил Юбенк-младший Fighthype.com.
Между тем у Юбенка-младшего в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Добавим, что 4 февраля в Лондоне Юбенк-младший проведет бой с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBO австралийцем Ренолдом Куинланом (11-1, 7 КО). По словам британца, победа позволит ему бросать вызов другим чемпионам, в том числе Головкину.