Бой Головкин - Джейкобс вызывает больше положительных эмоций, чем мексиканское противостояние - Стангрит

Комментатор дал оценку следующим поединкам GGG и Альвареса.

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит дал свою оценку следующим поединкам казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит отметил, что со спортивной точки зрения бой GGG - Джейкобс намного интереснее, чем встреча "Канело" и Чавеса-младшего.



- Григорий, можно ли сказать, что поединок между двумя мексиканцами Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим будет организован только ради денег? Или же для бокса он имеет свое значение?



- В основном, да. Конечно, есть определенный спортивный интерес. С одной стороны, "Канело" явно мастеровитее, опытнее, но с другой - Чавес значительно крупнее. Мы видели немало примеров, когда габаритам удавалось победить исключительное мастерство. Например, бой Кальдерон - Сегура. По мастерству Кальдерон просто на несколько голов выше, но габариты Сегуры и жесткий удар сделали свое дело. Карьера Чавеса сейчас напоминает старые рваные джинсы, но у него в команде есть отличный "портной" - Анхель "Мемо" Эредия, который является одним из лучших специалистов по физической подготовке в современном боксе. Весь вопрос в том, сможет ли Эредия вытащить Чавеса на нужный уровень с физической точки зрения. Козыри Чавеса именно в физике. Он не сможет перебоксировать Альвареса. Он может его только задавить габаритами и силой, а для этого нужна отличная физическая подготовка. Если Чавес был бы в такой форме, как он был в боях против Манфреди или Энди Ли, то я сказал бы, что у "Канело" крайне сложная задача. Но если он будет таким, как в бою с Фонфарой, то Сауль может легко его перебоксировать, и Чавес ничего не сможет сделать.



- А в плане ценности и значимости для бокса, какой поединок в приоритете - Головкин - Джейкобс или Альварес - Чавес?



- Я думаю, что Пол Малиньяджи ответил на этот вопрос, и мне нечего добавить. Головкин - Джейкобс со спортивной точки зрения намного интереснее. Я не говорю, что Альварес - Чавес - это совсем не интересно. Но бой Головкин - Джейкобс вызывает намного больше положительных эмоций, чем мексиканское противостояние.



Добавим, что поединок Альварес - Чавес-младший состоится 6 мая. В свою очередь Головкин встретится с Джейкобсом 18 марта.



Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Пол Малиньяджи высказал мнение об этих поединках, назвав бой казахстанца значимее.