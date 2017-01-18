Готов сразиться с Конором МакГрегором по правилам бокса - Мэнни Пакьяо

Первым такую идею высказал Флойд Мейвезер.
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Мэнни Пакьяо. Фото с сайта esquire.com
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO филиппинец Мэнни Пакьяо готов провести бой по правилам бокса с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.
"В боксе? Я готов сразиться с МакГрегором, но только не в UFC - в боксе. Я не видел его в боксерских спаррингах, но ему нужно понимать, что бокс отличается от MMA", - сказал в интервью Fox Sport Пакьяо, которого цитирует "Чемпионат".
Отметим, что с лета 2016 года идут разговоры о возможном бое между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и МакГрегором. Чемпион UFC уверен, что такой поединок может принести ему доход в 100 миллионов долларов.
При этом Мейвезер готов встретиться с МакГрегором по правилам бокса. 1 декабря ирландец получил боксерскую лицензию, которая разрешает ему проводить бои в штате Калифорния. По информации прессы, сделать это он сможет лишь после того, как истечет его контракт с UFC.
"В боксе? Я готов сразиться с МакГрегором, но только не в UFC - в боксе. Я не видел его в боксерских спаррингах, но ему нужно понимать, что бокс отличается от MMA", - сказал в интервью Fox Sport Пакьяо, которого цитирует "Чемпионат".
Отметим, что с лета 2016 года идут разговоры о возможном бое между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и МакГрегором. Чемпион UFC уверен, что такой поединок может принести ему доход в 100 миллионов долларов.
При этом Мейвезер готов встретиться с МакГрегором по правилам бокса. 1 декабря ирландец получил боксерскую лицензию, которая разрешает ему проводить бои в штате Калифорния. По информации прессы, сделать это он сможет лишь после того, как истечет его контракт с UFC.