Казахстанский боксер рассказал о спаррингах с Канатом Исламом и второй победе в Китае

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Динамо М ЦСКА 1:0
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Шамкир 1:1
Астана (U-21) СДЮШОР № 8 Ас 2:0
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Кыран Сабаил 4:2
Атырау Сумгаит 2:1
Иртыш Славия Сф 1:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 0:2
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Авис Рапла Барсы Атырау 84:86 ОТ
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Аят Кайрат 1:3
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 2:1
Казахстан Сингапур 1:4
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Славия Сф 1:3
Окжетпес Монтана 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 0:1
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 3:2
Ладья (мол) Алтай (мол) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 3:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 1:3
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
Спартак-Волгоград Астана 8:4
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 1:4
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Барыс 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 3:2
Ладья (мол) Алтай (мол) 0:1
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 3:2
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Окжетпес Монтана 20:00
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Шахтер Арсенал Тл
Кайсар Истиклол
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Кайсар Локомотив Пл
Актобе СКА-Энергия
Шахтер Верея
Шахтер Енисей
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 8:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 13:00
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 17:00
Швеция (U-19) Россия (U-19) 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Грёнефельд, Пешке Крейчикова, Воскобоева 06:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Казахстанский боксер рассказал о спаррингах с Канатом Исламом и второй победе в Китае

24-летний Нурсултан Жанабаев выступает во первом среднем весе.

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Нурсултан Жанабаев. Фото со страницы "ВКонтакте"
Нурсултан Жанабаев. Фото со страницы "ВКонтакте"
Казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Жанабаев рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о втором поединке в Китае, а также, о спаррингах с соотечественником Канатом Исламом.

- Я провел свой второй бой в Китае. Первоначально моим соперником должен был быть 32-летний филиппинец Арнел Тинампай. Бой планировался в красивом городке Куньмин, но за три дня до боя по непредвиденным обстоятельствам мне сменили соперника. Был выбран опытный 31-летний филиппинец Джоил Дела Крус, у которого за плечами почти 50 профи-боев. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть этот бой. После этого поединка болельщики назвали меня "среднеазиатская кобра".

- Я знаю, что перед дебютом на профи-ринге Вы были в тренировочном лагере Каната Ислама.

- Да, в октябре меня пригласили спарринговать с Канатом Исламом (перед боем с Патриком Аллотеем в Алматы - прим. Vesti.kz). Тренировочный лагерь проходил в Талгаре и продолжался две недели. Потом я срочно улетел в Китай по приглашению земляка и заслуженного тренера Казахстана по боксу Дамира Буданбекова, который знал меня раньше.

- Сильно ли бьет Канат Ислам?

- Да, очень сильно. Его главный козырь в том, что прибавляет по ходу боя и примерно после пятого раунда начинает очень чувствительно бить. Ждет, пока соперник устанет и все время изматывает его.

- Часто спарринговали?

- Три раза в неделю. В жизни Канат очень хороший человек.

- Продолжите карьеру в Китае? Какие планы на будущее?

- С помощью Всевышнего хочу защитить свой пояс WBA China. Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я стараюсь идти по стопам наших чемпионов и хочу покорять вершины, как Геннадий Головкин. Хотелось бы выразить благодарность и сказать огромное спасибо своему наставнику и тренеру в Таразе Айдамиру Сериковичу Ералиеву, спортивному клубу "777" в Каскелене, родным, близким, братьям-спортсменам и всему казахстанскому народу за веру в меня и поддержку. Ее я ощущаю всегда, она придает мне силы в поединках.

Напомним, 24-летний Нурсултан Жанабаев провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы. Дебютировал боксер первого среднего веса в поединке с китайцем Синь Синь Янем, выиграв его по очкам. Затем Жанабаев досрочно победил филиппинца Джоила Дела Круса - бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде.
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