Казахстанский боксер рассказал о спаррингах с Канатом Исламом и второй победе в Китае

24-летний Нурсултан Жанабаев выступает во первом среднем весе.
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Нурсултан Жанабаев. Фото со страницы "ВКонтакте"
Казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Жанабаев рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о втором поединке в Китае, а также, о спаррингах с соотечественником Канатом Исламом.
- Я провел свой второй бой в Китае. Первоначально моим соперником должен был быть 32-летний филиппинец Арнел Тинампай. Бой планировался в красивом городке Куньмин, но за три дня до боя по непредвиденным обстоятельствам мне сменили соперника. Был выбран опытный 31-летний филиппинец Джоил Дела Крус, у которого за плечами почти 50 профи-боев. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть этот бой. После этого поединка болельщики назвали меня "среднеазиатская кобра".
- Я знаю, что перед дебютом на профи-ринге Вы были в тренировочном лагере Каната Ислама.
- Да, в октябре меня пригласили спарринговать с Канатом Исламом (перед боем с Патриком Аллотеем в Алматы - прим. Vesti.kz). Тренировочный лагерь проходил в Талгаре и продолжался две недели. Потом я срочно улетел в Китай по приглашению земляка и заслуженного тренера Казахстана по боксу Дамира Буданбекова, который знал меня раньше.
- Сильно ли бьет Канат Ислам?
- Да, очень сильно. Его главный козырь в том, что прибавляет по ходу боя и примерно после пятого раунда начинает очень чувствительно бить. Ждет, пока соперник устанет и все время изматывает его.
- Часто спарринговали?
- Три раза в неделю. В жизни Канат очень хороший человек.
- Продолжите карьеру в Китае? Какие планы на будущее?
- С помощью Всевышнего хочу защитить свой пояс WBA China. Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я стараюсь идти по стопам наших чемпионов и хочу покорять вершины, как Геннадий Головкин. Хотелось бы выразить благодарность и сказать огромное спасибо своему наставнику и тренеру в Таразе Айдамиру Сериковичу Ералиеву, спортивному клубу "777" в Каскелене, родным, близким, братьям-спортсменам и всему казахстанскому народу за веру в меня и поддержку. Ее я ощущаю всегда, она придает мне силы в поединках.
Напомним, 24-летний Нурсултан Жанабаев провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы. Дебютировал боксер первого среднего веса в поединке с китайцем Синь Синь Янем, выиграв его по очкам. Затем Жанабаев досрочно победил филиппинца Джоила Дела Круса - бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде.
- Я провел свой второй бой в Китае. Первоначально моим соперником должен был быть 32-летний филиппинец Арнел Тинампай. Бой планировался в красивом городке Куньмин, но за три дня до боя по непредвиденным обстоятельствам мне сменили соперника. Был выбран опытный 31-летний филиппинец Джоил Дела Крус, у которого за плечами почти 50 профи-боев. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть этот бой. После этого поединка болельщики назвали меня "среднеазиатская кобра".
- Я знаю, что перед дебютом на профи-ринге Вы были в тренировочном лагере Каната Ислама.
- Да, в октябре меня пригласили спарринговать с Канатом Исламом (перед боем с Патриком Аллотеем в Алматы - прим. Vesti.kz). Тренировочный лагерь проходил в Талгаре и продолжался две недели. Потом я срочно улетел в Китай по приглашению земляка и заслуженного тренера Казахстана по боксу Дамира Буданбекова, который знал меня раньше.
- Сильно ли бьет Канат Ислам?
- Да, очень сильно. Его главный козырь в том, что прибавляет по ходу боя и примерно после пятого раунда начинает очень чувствительно бить. Ждет, пока соперник устанет и все время изматывает его.
- Часто спарринговали?
- Три раза в неделю. В жизни Канат очень хороший человек.
- Продолжите карьеру в Китае? Какие планы на будущее?
- С помощью Всевышнего хочу защитить свой пояс WBA China. Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я стараюсь идти по стопам наших чемпионов и хочу покорять вершины, как Геннадий Головкин. Хотелось бы выразить благодарность и сказать огромное спасибо своему наставнику и тренеру в Таразе Айдамиру Сериковичу Ералиеву, спортивному клубу "777" в Каскелене, родным, близким, братьям-спортсменам и всему казахстанскому народу за веру в меня и поддержку. Ее я ощущаю всегда, она придает мне силы в поединках.
Напомним, 24-летний Нурсултан Жанабаев провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы. Дебютировал боксер первого среднего веса в поединке с китайцем Синь Синь Янем, выиграв его по очкам. Затем Жанабаев досрочно победил филиппинца Джоила Дела Круса - бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде.