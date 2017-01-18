Иван Дычко прокомментировал встречу с Сергеем Ковалевым

В ближайшее время казахстанец может заключить профессиональный контракт.
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Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко рассказал корреспонденту Vesti.kz о встрече с известным российским боксером Сергеем Ковалевым, а также о своем будущем на профессиональном ринге.
- Иван, Ваше фото с Сергеем Ковалевым вызвало интерес в Казахстане. Как произошла эта встреча? Это связано с Вашей профессиональной карьерой?
- Это вышло случайно. Я летел из Москвы через Челябинск и в аэропорту встретил Сергея. Случайная встреча.
- А что касается Вашей профессиональной карьеры?
- В течение двух недель все решится.
- То есть речь идет о профессиональном контракте, да?
- Да. Рассматриваю варианты, идут переговоры.
- А откуда предложения? Какие страны представляют компании?
- Американские компании.
Напомним, ранее двукратный призер Олимпиад Иван Дычко на своей странице в Instagram опубликовал фото с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе среди профи Сергеем Ковалевым. Не исключено, что одним из вариантов продолжения карьеры для 26-летнего казахстанца является сотрудничество с компанией известного россиянина.