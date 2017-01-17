Фируза Шарипова весной проведет бой за титул чемпионки мира

В своем последнем поединке казахстанка нокаутировала соперницу.
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Фото с сайта allfight.ru
Профессиональный боксер из Казахстана Фируза Шарипова (2-1, 1 КО) весной этого года проведет бой за титул чемпионки мира. Об этом сама спортсменка рассказала порталу AllFight.Ru.
По ее словам, подготовка к поединку пройдет в Москве. Однако дату боя и имя соперницы Шарипова не уточнила.
"21 января я вылетаю в Москву, чтобы начать подготовку к бою за титул чемпионки мира. Поединок запланирован на весну 2017 года. Мы вышли на финишную прямую, и я сейчас всего в шаге от своей заветной цели - стать первой чемпионкой мира из Казахстана. Настрой боевой, и с какой бы соперницей мне не пришлось выйти на ринг, я уверена в собственных силах и готова побеждать. Я нахожусь в хорошей форме, все это время тренировалась дома, в Таразе. Поэтому при необходимости готова хоть сейчас провести промежуточный рейтинговый бой, чтобы размяться перед главным стартом в моей карьере", - сказала Фируза Шарипова.
Напомним, Фируза Шарипова является первой девушкой в профессиональном боксе из Казахстана. В своем последнем поединке, который прошел в Алматы, она нокаутировала в третьем раунде сербку Милену Матович. Всего в послужном списке казахстанки три боя на профи-ринге, в которых она одержала две победы при одном поражении.
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По ее словам, подготовка к поединку пройдет в Москве. Однако дату боя и имя соперницы Шарипова не уточнила.
"21 января я вылетаю в Москву, чтобы начать подготовку к бою за титул чемпионки мира. Поединок запланирован на весну 2017 года. Мы вышли на финишную прямую, и я сейчас всего в шаге от своей заветной цели - стать первой чемпионкой мира из Казахстана. Настрой боевой, и с какой бы соперницей мне не пришлось выйти на ринг, я уверена в собственных силах и готова побеждать. Я нахожусь в хорошей форме, все это время тренировалась дома, в Таразе. Поэтому при необходимости готова хоть сейчас провести промежуточный рейтинговый бой, чтобы размяться перед главным стартом в моей карьере", - сказала Фируза Шарипова.
Напомним, Фируза Шарипова является первой девушкой в профессиональном боксе из Казахстана. В своем последнем поединке, который прошел в Алматы, она нокаутировала в третьем раунде сербку Милену Матович. Всего в послужном списке казахстанки три боя на профи-ринге, в которых она одержала две победы при одном поражении.
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