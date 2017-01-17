Нокаутировавший спарринг-партнера Джейкобса боксер бросил вызов Головкину

Американец недавно стал обязательным претендентом на бой с GGG по линии WBC.
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Фото с сайта Sky Sports
Обладатель пояса "серебряного" чемпиона мира по версии WBC американский боксер Иммануэл Алим (17-0-1, 10 КО) бросил вызов непобежденному казахстанцу Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Мне нужны большие бои. Я хочу драться с Головкиным, я бросаю ему вызов. GGG, я лучший! Я готов драться с ним даже несмотря на то, что провел лишь 18 боев. Я знаю, что я лучший. У меня хватит навыков, чтобы победить топ-бойцов", - заявил Алим в интервью ThaBoxingVoice.
Алим завоевал "серебряный" пояс чемпиона WBC 15 января, нокаутировав в шестом раунде украинца Евгения Хитрова. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на бой с Головкиным по линии WBC.
Добавим, что Хитров был спарринг-партнером соперника GGG по мартовскому бою - американца Дэниэла Джейкобса. Однако из-за поражения, ставшего для украинца первым в карьере, он не сможет помочь Джейкобсу в подготовке к поединку с Головкиным.
"Мне нужны большие бои. Я хочу драться с Головкиным, я бросаю ему вызов. GGG, я лучший! Я готов драться с ним даже несмотря на то, что провел лишь 18 боев. Я знаю, что я лучший. У меня хватит навыков, чтобы победить топ-бойцов", - заявил Алим в интервью ThaBoxingVoice.
Алим завоевал "серебряный" пояс чемпиона WBC 15 января, нокаутировав в шестом раунде украинца Евгения Хитрова. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на бой с Головкиным по линии WBC.
Добавим, что Хитров был спарринг-партнером соперника GGG по мартовскому бою - американца Дэниэла Джейкобса. Однако из-за поражения, ставшего для украинца первым в карьере, он не сможет помочь Джейкобсу в подготовке к поединку с Головкиным.