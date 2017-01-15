Джейкобс из-за первого поражения Хитрова лишился спарринг-партнера перед боем с Головкиным

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 3:2
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Шахтер Нефтехимик
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Голубев Аревальо 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Джейкобс из-за первого поражения Хитрова лишился спарринг-партнера перед боем с Головкиным

Команда американца ищет замену бойцу.

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5 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото телеканала Showtime
Дэниэл Джейкобс. Фото телеканала Showtime
Евгений Хитров. Фото с сайта instantboxing.com/w
Евгений Хитров. Фото с сайта instantboxing.com/w

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) вынужден искать нового спарринг-партнера для подготовки к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает FSNews

Виной всему первое поражение в карьере Евгения Хитрова (14-1, 12 КО). Украинский боксер 14 января досрочно проиграл американцу Имманувелю Алиму (17-0-1, 10 КО). Во время боя Хитров дважды оказывался в нокдауне, а после второго попадания стал пропускать тяжелые удары, поэтому рефери остановил поединок. 

По правилам боксерских организаций, теперь Хитров отстранен от спаррингов на 90 дней. Такие меры принимаются всегда после нокаутов, чтобы не навредить здоровью бойцов. 

Таким образом, Хитров не поможет Джейкобсу в подготовке к бою с Головкиным, хотя изначально он был одним из его спарринг-партнеров. В лагере американца по-прежнему остаются опытный грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) и украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО).

К спаррингам приступил и Головкин. Тренер казахстанца Абель Санчес выбрал пятерых боксеров для подготовки к Джейкобсу. Более подробно о каждом из них вы можете прочитать здесь

Просмотров: 2933  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Нурали Божанов Вчера 23:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Хоть он был или не был, мы ждём только одного результата от Головкина, победа красивым нокаутом)
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Бек $$$ Вчера 23:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1017
да жалко Хитрова !!! проста это слишком перехваливший боксёр был !!! но это результат бою не помешает !!!
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Александр Бородулин Вчера 23:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Желательно по печени...
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Корчинский Сергей Вчера 23:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
"украинец Сергей Деревянченко (9-0, 7 КО), выступающий в профи как гражданин США." уже второй раз вижу этот бред. Сергей РЕЗИДЕНТ (проживающий в США) у него и "Грин карты" нет, не то что гражданства. Он патриот своей страны, УКРАИНЫ. И на ринг выходит с флагом Украины.
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Статус: Зритель
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