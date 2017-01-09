Хитров их "ломал". Кто такие спарринг-партнеры Геннадия Головкина

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 1:3
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 1:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 1:3
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 1:1
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Хитров их "ломал". Кто такие спарринг-партнеры Геннадия Головкина

Поединок GGG - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке.

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5 Комментариев
Киандре Лезервуд. Фото с сайта tuscaloosanews.com
Киандре Лезервуд. Фото с сайта tuscaloosanews.com

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес назвал имена боксеров, которые будут привлечены к подготовке казахстанского боксера к мартовскому бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Спарринг-партнерами выступят Джулиус Джексон, Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд. Что нужно знать о них - в материале Vesti.kz.

Прежде всего, стоит отметить, что каждый из них не в первый раз приглашается в лагерь Big Bear. Правда, не всегда Санчес назначает их в подобном составе. В основном боксеры представляют средний и второй средний вес. Но в отличие от спарринг-партнеров Джейкобса пока не обладают звездным статусом и громкими именами.

Значит, именитый тренер имеет другие причины своего выбора. Например, каждый из приглашенных обладает отличными физическими качествами. Головкин славится тяжелым ударом, который он также использует во время подготовки. Неоднократно даже тяжеловесы заявляли после такого опыта о том, что им практически приходилось "выживать" после спаррингов. А значит, нужны крепкие парни, способные вытерпеть все, что будет происходить в тренировочном ринге.



Ходит легенда, согласно которой именно Джулиус Джексон является первым средневесом, который выдержал весь подготовительный сбор казахстанца. Сам Джулиус вспоминает спарринги с Головкиным следующим образом.

"Все, что о нем говорят по телевизору и в СМИ, - правда! Он настоящий зверь. Меня никто так никогда не бил, как Головкин. Он обладает отличным таймингом и пользуется этим. Он не бьет вхолостую, не бросается понапрасну ударами. Он выжидает нужное время, чтобы нанести нужные удары, и это делает его очень сложным соперником. Он выбирает именно правильные выстрелы, что выделяет его из остальных серьезных оппонентов. Это делает его опасным. Он очень точный панчер. Надеюсь, что я ему полезен в это время".

На ринге Джексон провел 21 поединок. Дважды он проиграл (в последних боях), в 19 одержал победу. При этом 15 раз он завершал встречи досрочно.



Пол Мендес - еще один "ветеран". Принимал участие в подготовке Головкина к поединку против британца Мэттью Маклина. Выступает в средней весовой категории. На его счету 25 проведенных поединков, 19 побед (девять нокаутом), три поражения и две ничьих. Последним, кому он проиграл, является спарринг-партнер Джейкобса Евгений Хитров. Причем 21 июля 2016 года Хитров победил досрочно (технический нокаут). 

К слову, Хитров в том же году, в марте, одержал победу над еще одним боксером из списка Санчеса. На этот раз был бит Кит Макнил (победа была добыта решением судей). 



Также не все гладко в карьере и у Киандра Лезервуда. За свою карьеру 28-летний боксер провел 23 поединка. На его счету 19 побед (12 нокаутом), три поражения и одна ничья. В списке соперников не значится ни одна звезда бокса. Если не считать, конечно, Джона Джексона, являющегося братом Джулиуса.

Санчес сказал, что Джон будет приезжать в лагерь и помогать в процессе подготовки. Данный боксер в свое время встречался с Энди Ли и Джермеллом Чарло. Однако в этих поединках он потерпел поражение.

Судя по всему, Санчес набрал боксеров, имеющих разные стили в ринге. Это поможет Головкину адаптироваться к различным ситуациям и получить возможность не быть застигнутым врасплох в марте. Кроме того, по его словам, партнеры напоминают Джейкобса по многим параметрам. При этом каждый из них способен на сильный удар. 



Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что практически все указанные бойцы неоднократно помогали GGG в подготовке. И все знают, чем закончились поединки Головкина. Это говорит о том, что не стоит смотреть на "звездность" спарринг-партнеров Джейкобса и проводить между ними параллели. Первый номер рейтинга или же вообще не входящий в рейтинг - без разницы. Главное, что тренер выбирает каждого для достижения определенных целей в тренировочном процессе. До этого Санчес не ошибался в этом деле.

Фото с сайтов BOXNEWS.com.ua, boxingnewsonline.net, premierboxingchampions.com

Просмотров: 4355  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 19:48
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4620
Санчесу виднее .он знает что делает.кого пригласить ему ли не знать.тренеру без пяти минут абсолютного чемпиона. Верим и ждем 18 марта.с нетерпением.
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AbduRahman _________ Сегодня 19:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 611
одни и те же каждый раз ГГГ нужны новые спарринг партнеры!!!у Джэйкобса очень грамотные спарринг партнеры атакующего плана ,Деревянченко контрпанчер все бйоцы если собрать их в одну кучу это стиль ГГГ,,,
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Хороший Мальчик Сегодня 19:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1107
Санчес знает что делает!
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Dron777 Сегодня 20:38
Статус: Профи
Рейтинг: 368
сижу и думаю чем на тренировках заменить сильные удары ггг. все гениальное просто. взять кувалду завернуть в перчатку и лупасить.
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Serikjan Atash Сегодня 21:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2813
Здесь ничего не сказано. 13 янв, бой Лара - Форман, каждый бой Лары праздник бокса. 14 янв, Дигейл - Джек, интересный объединительный бой. 14 янв Хитров - Алим, победитель боя станет ОП на победителя боя Головкин - Джейкобс по WBC, пожелаем удачи Евгению. 28 янв. бои: Фрэмптон - Санта Крус и Златичанин - Мигель А. Гарсиа, бои из разряда "великие на ринге". Фр.Варгас - Берчельт, "великий мексиканец" вышел на бой, 29 янв. Анкахас - Хосе А. Родригес, вот он - будущий Пакьяо (Анкахаса филлипинцы так называют).
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