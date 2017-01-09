Хитров их "ломал". Кто такие спарринг-партнеры Геннадия Головкина

Поединок GGG - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес назвал имена боксеров, которые будут привлечены к подготовке казахстанского боксера к мартовскому бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Спарринг-партнерами выступят Джулиус Джексон, Пол Мендес, Кит Макнил и Киандре Лезервуд. Что нужно знать о них - в материале Vesti.kz.



Прежде всего, стоит отметить, что каждый из них не в первый раз приглашается в лагерь Big Bear. Правда, не всегда Санчес назначает их в подобном составе. В основном боксеры представляют средний и второй средний вес. Но в отличие от спарринг-партнеров Джейкобса пока не обладают звездным статусом и громкими именами.



Значит, именитый тренер имеет другие причины своего выбора. Например, каждый из приглашенных обладает отличными физическими качествами. Головкин славится тяжелым ударом, который он также использует во время подготовки. Неоднократно даже тяжеловесы заявляли после такого опыта о том, что им практически приходилось "выживать" после спаррингов. А значит, нужны крепкие парни, способные вытерпеть все, что будет происходить в тренировочном ринге.







Ходит легенда, согласно которой именно Джулиус Джексон является первым средневесом, который выдержал весь подготовительный сбор казахстанца. Сам Джулиус вспоминает спарринги с Головкиным следующим образом.



"Все, что о нем говорят по телевизору и в СМИ, - правда! Он настоящий зверь. Меня никто так никогда не бил, как Головкин. Он обладает отличным таймингом и пользуется этим. Он не бьет вхолостую, не бросается понапрасну ударами. Он выжидает нужное время, чтобы нанести нужные удары, и это делает его очень сложным соперником. Он выбирает именно правильные выстрелы, что выделяет его из остальных серьезных оппонентов. Это делает его опасным. Он очень точный панчер. Надеюсь, что я ему полезен в это время".



На ринге Джексон провел 21 поединок. Дважды он проиграл (в последних боях), в 19 одержал победу. При этом 15 раз он завершал встречи досрочно.







Пол Мендес - еще один "ветеран". Принимал участие в подготовке Головкина к поединку против британца Мэттью Маклина. Выступает в средней весовой категории. На его счету 25 проведенных поединков, 19 побед (девять нокаутом), три поражения и две ничьих. Последним, кому он проиграл, является спарринг-партнер Джейкобса Евгений Хитров. Причем 21 июля 2016 года Хитров победил досрочно (технический нокаут).



К слову, Хитров в том же году, в марте, одержал победу над еще одним боксером из списка Санчеса. На этот раз был бит Кит Макнил (победа была добыта решением судей).







Также не все гладко в карьере и у Киандра Лезервуда. За свою карьеру 28-летний боксер провел 23 поединка. На его счету 19 побед (12 нокаутом), три поражения и одна ничья. В списке соперников не значится ни одна звезда бокса. Если не считать, конечно, Джона Джексона, являющегося братом Джулиуса.



Санчес сказал, что Джон будет приезжать в лагерь и помогать в процессе подготовки. Данный боксер в свое время встречался с Энди Ли и Джермеллом Чарло. Однако в этих поединках он потерпел поражение.



Судя по всему, Санчес набрал боксеров, имеющих разные стили в ринге. Это поможет Головкину адаптироваться к различным ситуациям и получить возможность не быть застигнутым врасплох в марте. Кроме того, по его словам, партнеры напоминают Джейкобса по многим параметрам. При этом каждый из них способен на сильный удар.







Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что практически все указанные бойцы неоднократно помогали GGG в подготовке. И все знают, чем закончились поединки Головкина. Это говорит о том, что не стоит смотреть на "звездность" спарринг-партнеров Джейкобса и проводить между ними параллели. Первый номер рейтинга или же вообще не входящий в рейтинг - без разницы. Главное, что тренер выбирает каждого для достижения определенных целей в тренировочном процессе. До этого Санчес не ошибался в этом деле.



Фото с сайтов BOXNEWS.com.ua, boxingnewsonline.net, premierboxingchampions.com