Как тренируется Джейкобс перед боем с Головкиным

Американец планирует готовиться к поединку в двух городах.
Сегодня 00:10
Ссылки по теме:
- Только три человека спаслись от нокаута Дэниэла. 18 марта броня Головкина треснет - тренер Джейкобса
- Шансы Джейкобса на победу в бою с Головкиным резко упали - букмекеры
- В андеркарт вечера бокса Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта premierboxingchampions.com
В сети появилось видео короткого фрагмента тренировки американского боксера Дэниэла Джейкобса, который продолжает подготовку к бою с Геннадием Головкиным.
Известно, что тренировочные лагеря Джейкобса пройдут в двух городах - в родном Нью-Йорке и Хейварде (штат Калифорния). В числе его спарринг-партнеров украинец Сергей Деревянченко и грузин Автандил Хурцидзе.
Ожидалось, что в подготовке Джейкобсу также поможет и Евгений Хитров, однако боксерские организации запретили ему спарринговать в течение 90 дней. Причина в первом поражении украинца - 14 января он проиграл досрочно американцу Имманувелю Алиму, дважды побывав в нокдауне.
Отметим, что в Хейварде Джейкобсу и его тренеру Андре Розье в подготоке к бою с Головкиным поможет Вирджил Хантер, известный по работе с Андре Уордом.
Короткий фрагмент тренировки опубликовал Instagram известного проекта о боксе ThaBoxingVoice.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.