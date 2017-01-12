Карл Фроч рассказал, при каких условиях Альварес может победить Головкина

Британец добавил, что с нетерпением ждет этот увлекательный поединок.
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Фото с сайта nyfights.com
Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч высказал свое мнение относительно победителя в потенциальном поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Определенно, это хороший тест для Головкина, но я не знаю, достаточно ли "Канело" крупный. Когда он выходит на ринг, он много прибавляет с момента взвешивания, но он все равно натуральный боксер первого среднего веса.
Поскольку Головкин настолько мощный панчер, просто силовая станция, я думаю, Головкин для Альвареса это уже будет слишком. Но может получиться довольно сложный бой, потому "Канело" может выйти на Головкина в удобное для себя время. Головкину почти 35 лет.
Я не знаю, Головкин пропускает удары. Любой может пропустить такой опасный удар, от которого из-под тебя просто уйдут ноги. Если Альварес поймает Головкина тяжелым ударом в начале боя, то Головкин может обнаружить себя в тяжелом поединке. Это очень интересный и увлекательный бой, и я с нетерпением жду его. Все же думаю, что Головкин победит", - заявил Фроч.
Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер солидарен с мнением Фроча.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным.
"Определенно, это хороший тест для Головкина, но я не знаю, достаточно ли "Канело" крупный. Когда он выходит на ринг, он много прибавляет с момента взвешивания, но он все равно натуральный боксер первого среднего веса.
Поскольку Головкин настолько мощный панчер, просто силовая станция, я думаю, Головкин для Альвареса это уже будет слишком. Но может получиться довольно сложный бой, потому "Канело" может выйти на Головкина в удобное для себя время. Головкину почти 35 лет.
Я не знаю, Головкин пропускает удары. Любой может пропустить такой опасный удар, от которого из-под тебя просто уйдут ноги. Если Альварес поймает Головкина тяжелым ударом в начале боя, то Головкин может обнаружить себя в тяжелом поединке. Это очень интересный и увлекательный бой, и я с нетерпением жду его. Все же думаю, что Головкин победит", - заявил Фроч.
Между тем Флойд Мейвезер-младший заступился за "Канело", заявив, что тот не избегает Головкина. По его словам, мексиканец нокаутирует казахстанского боксера. Однако известный тренер по боксу Кенни Портер солидарен с мнением Фроча.
Изначально бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Ранее стало известно, что "Канело" действительно запланировал на 2017 год бой с Головкиным.