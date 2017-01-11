Джейкобс "рубит" соперников, но Головкин бьет жестче Пирога - Демьяненко

По словам боксера, казахстанец не будет пропускать лишних ударов.

Известный казахстанский боксер-профессионал Виталий Демьяненко (22-0-0) в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом.



- Я Джейкобса помню... Я еще по "любителям" в США ездил. Это был 2003 год. Джейкобс тогда выступал в молодежной подгруппе турнира и всех в нокаут отправлял. Лишь в финале не нокаутировал соперника, но выиграл с явным преимуществом и "разбил" соперника. Я тогда подумал - да, этот парень стоящий! Потом он перешел в профессионалы и стал чемпионом мира. Может быть, он титул и раньше бы взял, но Дмитрий Пирог не дал ему подойти к титулу. Потом Джейкобс долго болел, но сумел вернуться и снова будет драться в чемпионском бою.



Он упорный парень и просто так победу Головкину не отдаст. Будет тяжелый бой. Правда, Геннадию не составит больших проблем подобрать ключи к сопернику. Он может подобрать подход к любому. Я не вижу пока никого, кто может составить ему конкуренцию. Может быть, это Андре Уорд, но он тяжелее. Американцу во втором среднем весе приходилось "гонять вес", а в среднем он бы вообще высушенный был бы. Но я думаю, что Уорд единственный, кто мог бы составить конкуренцию Головкину.



- А сколько Джейкобс выдержит в бою с Головкиным? Если учесть, что у американца тоже есть ударная мощь, но хрустальный подбородок. Что он может предложить Головкину?



- В последних боях Джейкобс изменил тактику. Если раньше он пытался показывать технику, то сейчас он просто "рубит" своих соперников и быстро заканчивает бои. Думаю, это пользуется успехом у любителей бокса. Болельщикам нравится, когда они видят быстрые нокауты. Думаю, он тоже самое будет стараться в бою с Головкиным.



- В своих комментариях Джейкобс говорит, что "Головкин позволяет себя бить, и я этим воспользуюсь".



- Геннадий позволяет себя бить, когда хочет сделать Big Drama Show. В этом бою он не будет пропускать лишние удары. Тем более, с Джейкобсом, это себе дороже. Говорю, я еще в "любителях" видел, как он ребят в шлеме "ронял". Думаю, Геннадий это знает и не даст ничего сделать Джейкобсу.



- Если предположить, то как этот поединок завершится?



- Головкин его нокаутирует, я надеюсь. Геннадий, думаю, видел поединок Джейкобса с Пирогом... Дмитрий "перевернул" американца в том бою полупрямым ударом через руку. Геннадий тоже может его использует, и Джейкобс вряд ли уже встанет. У Головкина удар более жесткий, чем у Пирога.



Напомним, титульный поединок по линии Всемирной боксерской ассоциации между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. В преддверии боя американец рассказал, что он и его сын являются фанатами казахстанского боксера. А тренер Головкина Абель Санчес прокомментировал приглашение в тренировочный лагерь американца наставника Андре Уорда - Вирджила Хантера.