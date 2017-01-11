Тренер Головкина прокомментировал приглашение наставника Уорда в команду Джейкобса

Санчес высказался о тандеме Розье и Хантера.

Тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес поделился своим мнением по поводу привлечения командой Дэниэла Джейкобса наставника Андре Уорда Вирджила Хантера, чтобы тот помог американцу подготовиться к бою против GGG.

"Я считаю Вирджила великолепным тренером, я его очень уважаю. Если Андре Розье чувствует, что Вирджил может помочь Джейкобсу в подготовке к самому большому поединку в карьере, то это его дело. Каждый тренер имеет свои методы работы. Они давно знают друг друга, и два великих специалиста в углу это лучше, чем один", - цитирует Санчеса boxingscene.com.

Ранее тренер Джейкобса Андре Розье заявил, что его подопечный будет наносить около сотни ударов за раунд, чтобы контролировать бой с GGG.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.