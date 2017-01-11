Джейкобс разрешил своему 8-летнему сыну посетить бой против Головкина

Натаниэль Джейкобс поддерживает отца на всех поединках.

Восьмилетний Натаниэль Джейкобс, сын американского боксера Дэниэла Джейкобса и его главный болельщик, обычно всегда наблюдает за боями своего отца из первого ряда зрительского зала. Но что касается поединка с Геннадием Головкиным, Джейкобс поначалу сомневался, стоит ли разрешать ребенку посещать поединок, ведь он может потерпеть поражение.

"Я думал об этом, - цитирует Джейкобса boxingscene.com. - Ведь бокс - это жесткий вид спорта. Никто бы не хотел, чтобы его сын видел, как его будут бить. Но я решил позвонить сыну присутствовать там. Потому что он поддерживает меня с самого начала карьеры. И знает, что это жесткий спорт. Если он увидит, как его отец пропустит удар, или, не дай бог, проиграет, он поймет. Так что да, он будет там, будет поддерживать меня".

"Ребята, вы должны понимать, что сын Джейкобса является одновременно его самым большим поклонником и самым жестким критиком, - поддержал своего боксера тренер Андре Розье. - Это невероятно, но это так. Он очень сосредоточен об этом. Наверняка он скажет потом: "Вы допустили эту ошибку, потому что..."

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.