Головкин - отличный парень, но на ринге он превращается в задиру - тренер Джейкобса

Андре Розье считает, что GGG запугивает соперников еще до боя.

Тренер американского боксера Дэниэла Джейкобса Андре Розье, комментируя предстоящий бой своего подопечного против Геннадия Головкина, заявил, что казахстанец еще до выхода на ринг запугивает своих соперников.

"В первую очередь надо отметить, что Дэнни никого не боится. У него есть скорость и резкие, мощные панчи, он мобилен и неуловим. Временами он хочет быть агрессивным на ринге, и мне даже приходится сдерживать его. Такова его природа: когда он дерется, он дерется. Головкин часто просто запугивает своих соперников еще до выхода на ринг. Если же запугать не удалось, вы увидите разницу на ринге. Геннадий - отличный парень, но на ринге он превращается в задиру. А мы все знаем, что происходит, когда задира встречается с тем, кого не может запугать. Это становится непростой задачей", - цитирует Розье Ring TV.

Ранее тренер не исключил возможность, что помощь Джейкобсу в подготовке к бою против Головкина может оказать Андре Уорд.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.