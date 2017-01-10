На этот раз Головкин откусил больше, чем сможет проглотить - советник Джейкобса

Кейт Коннолли считает, что американского боксера недооценивают.

Давний советник Дэниэла Джейкобса Кейт Коннолли не понимает, почему многие относятся к американскому боксеру пренебрежительно, когда речь заходит о предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Я думаю, что люди, которые придут в ту ночь на бой, будут очень удивлены. Я не только думаю, что Дэнни победит, но и считаю, что он будет доминировать в этом поединке. Я думаю, что к середине второго раунда зрители, да и сам Головкин поймет, что он находится в ринге с совершенно другим "животным". Я думаю, что на этот раз Головкин откусил больше, чем сможет проглотить. Я думаю, что люди недостаточно точно оценивают Дэнни. Я знаю, они обсуждают, что он поборол рак, но едва ли они обсуждают, что он искусно дерется. Я имею в виду то, что у него за плечами 32 победы, он нокаутировал 29 человек. Я считаю, он один из лучших панчеров среднего дивизиона за последние 25 лет. И Головкин тоже. Поэтому этот бой нельзя пропустить, потому что это будет лучший бой года", - цитирует Коннолли boxingscene.com.

Напомним, Головкин и Джейкобс провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию в Нью-Йорке, где и состоится их бой 18 марта.