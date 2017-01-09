Геннадий Головкин поблагодарил своих болельщиков за поддержку

GGG и Джейкобс провели пресс-конференцию в Нью-Йорке.
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Геннадий Головкин. Фото с личной страницы в Instagram
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, поблагодарил фанатов на своей странице в Instagramm, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Спасибо всем моим фанатам со всего мира за вашу огромную поддержку!" - написал Головкин в Instagram.
Ранее Головкин и его следующий соперник американец Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов (face off) перед боем на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.