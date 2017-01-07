Василий Ломаченко отобрал у Геннадия Головкина звание лучшего боксера года по версии WBN

Украинец прервал трехлетнюю гегемонию казахстанского боксера.

Украинский боксер Василий Ломаченко стал победителем в номинации "Лучший боксер 2016 года" по версии авторитетного портала WorldBoxingNews (WBN).

В голосовании читателей Ломаченко набрал 2 073 голоса и почти в два раза опередил британца Карла Фрэмптона (1 293). Третьим стал филиппинец Мэнни Пакьяо (1 154), за которым следуют американец Теренс Кроуфорд (705), никарагауанец Роман Гонсалес (191) и еще один представитель США Андре Уорд (189).

В 2016 году Ломаченко досрочно выиграл два боя. В июне он нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе, а в ноябре нанес первое поражение в карьере Николасу Уолтерсу из Ямайки. Украинцу также принадлежит пояс WBO в полулегком весе.

Таким образом, Ломаченко прервал трехлетнюю гегемонию казахстанца Геннадия Головкина, который выигрывал приз WBN в 2014, 2015 и 2016 годах.

Приз "Лучшему боксеру года" по версии WBN

Отметим, что Головкин по итогам 2016 года признан лучшим средневесом по версии американского издания Bad Left Hook и победил в восьми номинациях сайта El Paso Times.