Василий Ломаченко отобрал у Геннадия Головкина звание лучшего боксера года по версии WBN

Украинец прервал трехлетнюю гегемонию казахстанского боксера.
Ссылки по теме:
- Геннадий Головкин стал победителем в восьми номинациях по версии El Paso Times
- Почему Геннадий Головкин лучший боксер в среднем весе за 2016 год
- Тайсон, Холифилд и другие легенды бокса выразили восхищение стилем Головкина
Украинский боксер Василий Ломаченко стал победителем в номинации "Лучший боксер 2016 года" по версии авторитетного портала WorldBoxingNews (WBN).
В голосовании читателей Ломаченко набрал 2 073 голоса и почти в два раза опередил британца Карла Фрэмптона (1 293). Третьим стал филиппинец Мэнни Пакьяо (1 154), за которым следуют американец Теренс Кроуфорд (705), никарагауанец Роман Гонсалес (191) и еще один представитель США Андре Уорд (189).
В 2016 году Ломаченко досрочно выиграл два боя. В июне он нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе, а в ноябре нанес первое поражение в карьере Николасу Уолтерсу из Ямайки. Украинцу также принадлежит пояс WBO в полулегком весе.
Таким образом, Ломаченко прервал трехлетнюю гегемонию казахстанца Геннадия Головкина, который выигрывал приз WBN в 2014, 2015 и 2016 годах.
Приз "Лучшему боксеру года" по версии WBN
Отметим, что Головкин по итогам 2016 года признан лучшим средневесом по версии американского издания Bad Left Hook и победил в восьми номинациях сайта El Paso Times.