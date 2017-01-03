"Канело" может предложить Головкину мегафайт за четыре пояса в мае 2018-го, а в сентябре встретится с Сондерсом - Стангрит

Он также рассказал, почему мексиканец перепрыгнул средний вес.
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Фото с сайта FHM.com
Известный российский комментатор Григорий Стангрит озвучил мнение, что поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в этом году может не состояться. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит озвучил, что такой ход команда "Канело" может сделать в пользу организации большого объединительного боя.
- Григорий, судя по всему, у Сауля Альвареса развивается сценарий 2017 года с привлечением в него Чавеса-младшего. Получается, что поединок с Головкиным в сентябре под вопросом? Ведь еще есть Сондерс, с которым он собирается встретиться после Чавеса. Чем пожертвует "Канело"?
- На самом деле, тут могут быть варианты. Golden Boy может предложить команде Головкина следующее: "Давайте мы в сентябре встретимся с Сондерсом, а потом устроим мегафайт за четыре пояса в мае 2018 года".
Я напомню, "Канело" ничем не обязан Головкину. Даже когда Головкин был обязательным претендентом на бой с Альваресом, тот сумел выйти из положения. Сейчас же их вообще ничто не связывает. Сколько бы ни критиковали "Канело" и сколько бы компания Golden Boy ни тянула с этим боем, когда он состоится, PPV-продажи будут очень большими.
- Тогда интересен еще такой момент. Альварес не желал встречаться с GGG в среднем весе, предлагая дивизион ниже. Однако, по словам отца Чавеса, было принято решение о том, что бой Альварес - Чавес-младший состоится во втором среднем весе. В чем причина такого поведения?
- На этот вопрос можно ответить коротко. Бизнес есть бизнес.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес, и призывал казахстанца к поединку в промежуточном весе. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
При этом Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Отец Чавеса сообщил о том, что сделка близка к завершению, а бой состоится во втором среднем весе.
- Григорий, судя по всему, у Сауля Альвареса развивается сценарий 2017 года с привлечением в него Чавеса-младшего. Получается, что поединок с Головкиным в сентябре под вопросом? Ведь еще есть Сондерс, с которым он собирается встретиться после Чавеса. Чем пожертвует "Канело"?
- На самом деле, тут могут быть варианты. Golden Boy может предложить команде Головкина следующее: "Давайте мы в сентябре встретимся с Сондерсом, а потом устроим мегафайт за четыре пояса в мае 2018 года".
Я напомню, "Канело" ничем не обязан Головкину. Даже когда Головкин был обязательным претендентом на бой с Альваресом, тот сумел выйти из положения. Сейчас же их вообще ничто не связывает. Сколько бы ни критиковали "Канело" и сколько бы компания Golden Boy ни тянула с этим боем, когда он состоится, PPV-продажи будут очень большими.
- Тогда интересен еще такой момент. Альварес не желал встречаться с GGG в среднем весе, предлагая дивизион ниже. Однако, по словам отца Чавеса, было принято решение о том, что бой Альварес - Чавес-младший состоится во втором среднем весе. В чем причина такого поведения?
- На этот вопрос можно ответить коротко. Бизнес есть бизнес.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес, и призывал казахстанца к поединку в промежуточном весе. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
При этом Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Отец Чавеса сообщил о том, что сделка близка к завершению, а бой состоится во втором среднем весе.