"Канело" может предложить Головкину мегафайт за четыре пояса в мае 2018-го, а в сентябре встретится с Сондерсом - Стангрит

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Канело" может предложить Головкину мегафайт за четыре пояса в мае 2018-го, а в сентябре встретится с Сондерсом - Стангрит

Он также рассказал, почему мексиканец перепрыгнул средний вес.

Тим Роман Тим Роман

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9 Комментариев
Фото с сайта FHM.com
Фото с сайта FHM.com
Известный российский комментатор Григорий Стангрит озвучил мнение, что поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в этом году может не состояться. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит озвучил, что такой ход команда "Канело" может сделать в пользу организации большого объединительного боя.

- Григорий, судя по всему, у Сауля Альвареса развивается сценарий 2017 года с привлечением в него Чавеса-младшего. Получается, что поединок с Головкиным в сентябре под вопросом? Ведь еще есть Сондерс, с которым он собирается встретиться после Чавеса. Чем пожертвует "Канело"?

- На самом деле, тут могут быть варианты. Golden Boy может предложить команде Головкина следующее: "Давайте мы в сентябре встретимся с Сондерсом, а потом устроим мегафайт за четыре пояса в мае 2018 года".

Я напомню, "Канело" ничем не обязан Головкину. Даже когда Головкин был обязательным претендентом на бой с Альваресом, тот сумел выйти из положения. Сейчас же их вообще ничто не связывает. Сколько бы ни критиковали "Канело" и сколько бы компания Golden Boy ни тянула с этим боем, когда он состоится, PPV-продажи будут очень большими.

- Тогда интересен еще такой момент. Альварес не желал встречаться с GGG в среднем весе, предлагая дивизион ниже. Однако, по словам отца Чавеса, было принято решение о том, что бой Альварес - Чавес-младший состоится во втором среднем весе. В чем причина такого поведения?

- На этот вопрос можно ответить коротко. Бизнес есть бизнес.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес, и призывал казахстанца к поединку в промежуточном весе. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. 

При этом Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Отец Чавеса сообщил о том, что сделка близка к завершению, а бой состоится во втором среднем весе.
Просмотров: 2053  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 12:10
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
как можно оставаться фанатом Канело, когда он своих фанатов так подло кидает???
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Сабит Оразбаев Сегодня 12:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1166
До встречи с Котто я думал Альварес самый храбрый боксер, я в нем видел лицо бокса, но потом маска слетела
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Nurlan Сегодня 12:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Сабит Оразбаев, лицо бокса это Головкин! Зверь в ринге и вежливый вне его. Слова на ветер не бросает и готов драться с любым, с кем это имеет смысл.
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Методист ******* Сегодня 12:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Спасибо Григорий, хорошо что не 2020 году, когда еще придумают 5 поясов и биться до абсолюта за 10 ремней, только такие вещи не говорят в СМИ, не дай Аллах услышит Де ла Хойя!!!
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Nurlan Сегодня 12:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Если боя в сентябре с Альваресом не будет, Гене нужно кровь из носа тянуть Сондерса. Дать ему любые деньги, которые он попросит. А потом нахрен валить во второй средний!
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Serik Orda Сегодня 12:39
Статус: Профи
Рейтинг: 459
Nurlan,да так канешно хорошо. Только вот если сандра к этому времени не сольет пояс какому нибудь Хурзидзе или Деревянченко
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Baglan Badenbaev Сегодня 12:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 221
В таком случае, Гене надо после боя с Джейкобсом, во что бы это не стало хоть 50/50 договариваться с Сондерсом. Предлогать ему гонорар достаточный, чтобы любым способом забрать этот бой. А после имея все пояса ломать гонорар Альвареса, шах и мат.
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Nurlan Сегодня 12:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Baglan Badenbaev, по ходу Альвареса пояс мало интересует (
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мади кайыржан Сегодня 12:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Baglan Badenbaev,на словах это легко,на деле это совсем другое.Сондрес еще тот тип,может сильно ломаться ,из-за одного пояса,он же Уореневский боксер,он может сказать хочу провести на showtime или еще на другом канале.Вот тогда будут большие проблемы.Потом бой с Джейкобсом не прошел так что,рано говорит,Сондерсе.Это спорт всякое может быть,Джонс-мл,Цзю ,Тайсон,Алли,Кличко ,Жиров проигрывали либо из-за жадности промоутеров ,либо из-за недоценки соперника.
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