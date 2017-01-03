Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов проведет в январе два боя за 15 дней

На его счету 11 побед в 11 боях, из которых десять он завершил досрочно.
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Бахтияр Эюбов. Фото с сайта instantboxing.com
Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (11-, 10 КО), выступающий в полусреднем весе, проведет в январе два боя за 15 дней, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным сайта Boxrec.com, 30-летний Эюбов вернется на ринг 7 января в городе Дирборн, штат Мичиган (США). Его соперником будет Элвин Перес из Никарагуа, на счету которого 28 побед (19 КО) при 16 поражениях и четырех ничьих. Формат поединка - шесть раундов.
Следующий бой Эюбова намечен на 22 января в Дейтройте. Об этом ранее рассказал менеджер казахстанского боксера. Соперник по этому поединку пока неизвестен.
Добавим, что на данный момент Эюбов провел на профессиональном ринге 11 боев и во всех одержал победу. Из них десять он завершил досрочно.
Согласно данным сайта Boxrec.com, 30-летний Эюбов вернется на ринг 7 января в городе Дирборн, штат Мичиган (США). Его соперником будет Элвин Перес из Никарагуа, на счету которого 28 побед (19 КО) при 16 поражениях и четырех ничьих. Формат поединка - шесть раундов.
Следующий бой Эюбова намечен на 22 января в Дейтройте. Об этом ранее рассказал менеджер казахстанского боксера. Соперник по этому поединку пока неизвестен.
Добавим, что на данный момент Эюбов провел на профессиональном ринге 11 боев и во всех одержал победу. Из них десять он завершил досрочно.