Эюбов тоже нокаутер, как Головкин. Мексиканцы его уже своим считают - менеджер

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
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Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Эюбов тоже нокаутер, как Головкин. Мексиканцы его уже своим считают - менеджер

Ибрагим Хараев добавил, что его подопечный может занять следующую за GGG нишу.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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Фото с сайта 3morerounds.com
Фото с сайта 3morerounds.com

Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов, выступающий в полусреднем весе, через год может выйти на чемпионские поединки. Подробностями с корреспондентом Vesti.kz поделился менеджер боксера-профессионала Ибрагим Хараев.

"Бахтияр вернется на ринг 22 января. Вечер бокса в Детройте, в котором он примет участие, будет проводить Salita Promotions. У Бахтияра контракт с этой компанией. Возможно, Эюбов выйдет на ринг еще 7 января. Но это еще не точно. А вот бой 22 числа - это уже официально.

Мы столкнулись с проблемой, что сложно подобрать соперника Бахтияру. С ним просто не хотят драться. Одни бояться за свое здоровье, другие - ухудшить свою статистику, потерпев первое поражение. Замечу, что проведение этих двух боев, это часть подготовки к вечеру бокса 10 марта. Бахтияр снова будет биться на Showtime. Бой будет 10-раундовым. Соперник мне известен, но раскрывать его имя пока не буду. Будет сильный и конкурентный бой. Если Бахтияр выиграет этот поединок, то в конце 2017 года или первой декаде 2018 он выйдет на чемпионские бои. Специалисты, кто следит за карьерой Эюбова, видят, что у него есть чемпионский потенциал. Не знаю, займет ли он место Геннадия Головкина (улыбается). Ведь Геннадий, который является моим другом, никуда уходить не планирует. Но Бахтияр может занять нишу, следующую за Геннадием, став одним ведущих боксеров из Казахстана", - сказал Хараев.

По словам менеджера, у Бахтияра не было богатой любительской карьеры, и ему еще многому нужно учиться, но он уверенно движется вперед.

"Он поздно пришел в бокс. В 16 лет. У Бахтияра есть изъяны в его технике бокса, и ему нужно многое оттачивать в своих действиях на ринге. Но он хороший шоумен, а американцы это любят. Им не нужны молчаливые герои. Скажем, Головкин обаятельный и говорит по-английски. Но ему не нужно много говорить - он выходит на ринг и нокаутирует соперников. Бахтияр тоже нокаутер, но он свое выступление дополняет лезгинкой и шапкой. Сейчас мы еще что-нибудь добавим в его образ, что-то из казахстанского. Мексиканцы его уже своим считают. Они дали ему прозвище El Destructor. Разрушитель или уничтожитель в переводе с испанского. Почти как Krusher у Ковалева. Мексиканцам нравится агрессивный стиль бокса Бахтияра", - считает менеджер.

Напомним, 30-летний казахстанский боксер Бахтияр Эюбов выиграл все 11 проведенных боев на профи-ринге, десять из которых он завершил досрочно. В последнем поединке с 36-летним американцем Каримом Мейфилдом казахстанец провел на ринге все 10 раундов, и выиграл встречу разделенным решением судей. Менеджер боксера Ибрагим Хараев рассказал о травме Бахтияра перед боем. Ожидается, что снова на ринг Эюбов вернется 22 января следующего года.

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