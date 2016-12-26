Менеджер рассказал о победе Эюбова над спарринг-партнером Пакьяо

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Менеджер рассказал о победе Эюбова над спарринг-партнером Пакьяо

На счету казахстанского боксера десять досрочных побед в 11 боях.

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1 Комментариев
Фото Rosie Cohe/Showtime
Фото Rosie Cohe/Showtime
Менеджер казахстанского боксера-профессионала полусреднего веса Бахтияра Эюбова Ибрагим Хараев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о проблемах подопечного в победном бою с опытным американцем Каримом Мейфилдом.

- В последнем бою Эюбов встречался с Каримом Майфилдом, очень известным боксером. Он постоянный спарринг-партнер Мэнни Пакьяо. Многие думали, что он выиграет у Бахтияра эту встречу. Может быть, даже нокаутом. Перед этим поединком у Бахтияра были проблемы со здоровьем, у него болели руки, и ему должны были сделать операцию. Но мы не могли отказаться от возможности биться на Showtime. Стимул был большой, но последнее слово было за Бахтияром. Мы ведь понимали, что если будет что-то не так, и травмы рук усугубятся, это может повлиять на его дальнейшую карьеру. Но мы и понимали, что победа над Мейфилдом сильно продвинула бы Бахтияра в рейтинге.

Бахтияр сказал, что выйдет на ринг, но уже после первого раунда у него очень сильно разболелись руки. Мы могли даже снять его с боя. Бахтияр признался, что не может бить соперника в полную силу, и мы сменили тактику - выиграть не нокаутом, а по очкам. Сразу после боя Бахтияра доставили в госпиталь и должны были сделать операцию. Могу сказать, что сейчас все в порядке.

По словам менеджера, который как и Бахтияр родом из Актобе, из-за того, что Эюбов побывал в госпитале, Атлетическая комиссия решила "придержать" разрешение на поединки казахстанца, пока тот полностью не залечит травмы.

"Бахтияр снова прошел комиссию, которая вынесла заключение, что он может боксировать. Но есть ограничения. Его не допустили к десятираундовому бою, и в Детройте он снова примет участие в шестираундовом поединке. По сути, начинает все сначала. Но мы не расстраиваемся. Бахтияр еще о себе заявит", - рассказал менеджер.

Напомним, 30-летний казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов выиграл все 11 проведенных боев на профи-ринге, десять из которых он завершил досрочно. В последнем поединке с 36-летним американцем Каримом Мейфилдом казахстанец провел на ринге все десять раундов и выиграл встречу разделенным решением судей. Ожидается, что снова на ринг Эюбов вернется 22 января следующего года.
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Комментарии

 
 
Мистер Бакс Сегодня 14:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
пора бы поторопиться, все таки уже 30
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