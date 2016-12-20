Определилась дата возвращения на ринг Бахтияра Эюбова

Казахстанец проведет свой 12-й бой в профи.
Вчера 15:56
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Бахтияр Эюбов. Фото с сайта inboxing.kz
Не знающий поражений на профессиональном боксерском ринге казахстанский проспект Бахтияр Эюбов (11-0, 10 КО) проведет следующий бой 22 января, сообщает "Профи Бокс Казахстана".
Поединок состоится в американском Детройте. Соперник Эюбова, который готовится в 12-й раз выйти на профессиональный ринг, пока не определен.
Напомним, что в своем последнем бою, который состоялся 19 августа в США, Эюбов решением судей победил американского боксера Карима Мейфилда.