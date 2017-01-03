Это Головкину нужно беспокоиться, а не нам. Мы победим решением судей после 12 раундов - тренер Джейкобса

Он отметил, что американец быстрее и лучше работает ногами, чем GGG.
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Андре Розье и Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта CNN.com
Тренер "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Андре Розье уверен, что его подопечный выйдет победителем в предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Это Головкину нужно будет беспокоиться о силе Джейкобса. У них практически одинаковый процент нокаутов. При этом Дэнни намного быстрее Головкина и лучше работает ногами.
Нас не беспокоит то, что может случиться, когда Головкин попадет. Это не проблема. Это мы собираемся бить Головкина и уклоняться от его ответных ударов снова и снова.
Прогноз? Я скажу так, мы победим решением судей после 12 раундов. Если нам удастся нанести достаточный урон, это будет, как говорит мой дорогой брат Вирджил Хантер, "милосердное избиение". Это когда вы избиты так сильно, что судьям приходится остановить бой. Мы уверены в том, что мы победим", - заявил Розье в беседе с Boxing News.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и приступил к подготовке.
При этом ни один из соперников Головкина с 2008 года не прошел всю дистанцию. Кроме того, в активе казахстанца, который является лучшим нокаутером в истории среднего веса, серия из 23 досрочных побед.
"Это Головкину нужно будет беспокоиться о силе Джейкобса. У них практически одинаковый процент нокаутов. При этом Дэнни намного быстрее Головкина и лучше работает ногами.
Нас не беспокоит то, что может случиться, когда Головкин попадет. Это не проблема. Это мы собираемся бить Головкина и уклоняться от его ответных ударов снова и снова.
Прогноз? Я скажу так, мы победим решением судей после 12 раундов. Если нам удастся нанести достаточный урон, это будет, как говорит мой дорогой брат Вирджил Хантер, "милосердное избиение". Это когда вы избиты так сильно, что судьям приходится остановить бой. Мы уверены в том, что мы победим", - заявил Розье в беседе с Boxing News.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и приступил к подготовке.
При этом ни один из соперников Головкина с 2008 года не прошел всю дистанцию. Кроме того, в активе казахстанца, который является лучшим нокаутером в истории среднего веса, серия из 23 досрочных побед.