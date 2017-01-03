Это Головкину нужно беспокоиться, а не нам. Мы победим решением судей после 12 раундов - тренер Джейкобса

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
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Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
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Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
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Борнмут Арсенал 3:3
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Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Это Головкину нужно беспокоиться, а не нам. Мы победим решением судей после 12 раундов - тренер Джейкобса

Он отметил, что американец быстрее и лучше работает ногами, чем GGG.

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17 Комментариев
Андре Розье и Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта CNN.com
Андре Розье и Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта CNN.com
Тренер "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Андре Розье уверен, что его подопечный выйдет победителем в предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Это Головкину нужно будет беспокоиться о силе Джейкобса. У них практически одинаковый процент нокаутов. При этом Дэнни намного быстрее Головкина и лучше работает ногами.

Нас не беспокоит то, что может случиться, когда Головкин попадет. Это не проблема. Это мы собираемся бить Головкина и уклоняться от его ответных ударов снова и снова.

Прогноз? Я скажу так, мы победим решением судей после 12 раундов. Если нам удастся нанести достаточный урон, это будет, как говорит мой дорогой брат Вирджил Хантер, "милосердное избиение". Это когда вы избиты так сильно, что судьям приходится остановить бой. Мы уверены в том, что мы победим", - заявил Розье в беседе с Boxing News.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и приступил к подготовке.

При этом ни один из соперников Головкина с 2008 года не прошел всю дистанцию. Кроме того, в активе казахстанца, который является лучшим нокаутером в истории среднего веса, серия из 23 досрочных побед.
Просмотров: 3521  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 09:52
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 218
Да,ГГГ как видим,нам надо Джейкобса сразу ронять без всяких там "шоу",чем быстрее тем лучше.Они хотят протянуть как-нибудь12 раундом и проделать уордовский вариант с судьями.
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ER NUR Сегодня 12:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 245
Жумабай Санкубаев, кароче он хотел сказать что судьи куплены и ДД нужно проползать 12 раундов и победа
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Нурлан Акпаев Сегодня 09:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1296
Готовьтесь основательно
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Методист ******* Сегодня 09:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
после сказанных слов Андре Розье выпил очередную порцию валерьянки...! ... епт они реально верят в победу или кафуют от своих сказанных слов, успокаивая себя??? да Денни уже со дня пописания контракта проклинает ВБА, и до 10 точно не сможет ходит в туалет по большому!!!
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ТТ 44 Сегодня 10:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1691
Блин. Столько слов. Посмотрим. Лучше бы думали как продержаться до 5 раунда.
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Иван Сидоров Сегодня 10:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Учитывая предыдущие события, вполне может быть. Уорд победил, Брук вел в счете до остановки боя, Гене нужно быть готовым на 100%. В последнем бою с Бруком мне подумалось что он потерял немного в скорости.
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Аягоз Сегодня 10:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1749
Это всё тактические и психологические уловки. Хотят, чтобы Гена "заряжался" на нокаутирующий удар и "выдохся".
Но в конечном итоге соперники Геннадия падают в большинстве не от одного "отрубающего" удара а от концентрации точных ударов
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Куракбаев Сабыр Сегодня 10:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Да Аягоз ты права, это они специально говорят, чтобы Гена быстро устал. А гене не надо нарываться на такие уловки, и боксировать так как надо, без промахов в защите.
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Григорий Краснощеков Сегодня 10:39
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 566
Быстрые и хорошо работающие на ногах - это не те, кто быстро убегает от соперника, а те кто быстро и незаметно умеет резать углы и лишать быстрых бегунков их скорости бега. А избежать разрушительных ударов GGG в ближнем бою - это утопия.
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Сервис фото Сегодня 10:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Это вам надо подумать ,как дожить до 12-го раунда.
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ARYSTAN Сегодня 10:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1882
на судьи надеятся ))) да ГГГ не даст этого
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Kaizer Сегодня 11:28
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
пусть помечтают! ))
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Baglan Badenbaev Сегодня 11:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 221
В случае серии ударов Джейкобса, необходимо поймать и внужный момент зарядить по корпсусу, сбить дыхалку, чтобы не так активно двигался. А дальше по прописаному сценарию
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Serik Orda Сегодня 11:47
Статус: Профи
Рейтинг: 459
Думаю самый худший сценарий для Гены это модель боя Лары и Альвареса. В лучшем случае надо бить его как Пирог
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M585 Сегодня 11:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Так перед каждым боем...Все умничают пока в них не прилетает первый сильный удар! После этого картина боя меняется - все понты куда то пропадают, начинается молчаливая работа инстинкта выживания и поиск пятого угла! Покажи им настоящий Класс Mr.GGG!
Одно беспокоит, пожалуйста пусть не пропускает как в бою с Бруком!!
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Mara Сегодня 12:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 931
Вся надежда на судьи, неужели ГГГ не дорос до того чтоб его уважали как чемпиона ?
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Хороший Мальчик Сегодня 12:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1087
ГГГ с начало боя должен работать джебами, не нужно рубится. Часто бить джебами и сломать его глазницу. А потом в 6-7 раунде нокаутировать!
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