Экс-чемпион WBA рассказал, какой соперник заставит Головкина "включить все возможности"

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
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Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
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Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
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Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экс-чемпион WBA рассказал, какой соперник заставит Головкина "включить все возможности"

Сауля "Канело" Альвареса не считают сильной оппозицией для GGG.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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4 Комментария
Фото с сайта ringtv.com
Фото с сайта ringtv.com

Экс-чемпион мира по версии WBA Орзубек Назаров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как бы он охарактеризовал стиль казахстанца Геннадия Головкина и где бы стал искать сильную оппозицию для GGG.

Назаров, выступавший в легком весе, владел чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации в период с октября 1993 по май 1998 года, шесть раз защитив титул. На счету кыргызского боксера-профессионала 27 боев, и в 26-ти он одержал победы (19 - досрочных).

- Орзубек Пулетович, Ваш боксерский стиль называли стилем агрессора. Наш Геннадий Головкин тоже действует в агрессивном стиле. Что скажете об его манере ведения боя и есть ли у нее недостатки?

- Не знаю, почему, но меня прозвали агрессором. Вот и Геннадия так же. Но это понятие растяжимое. Геннадий, если разобраться, работает первым номером, но все активные движения - это желание "вытащить" человека на себя. Я делал то же самое: наступал, "вытаскивал" соперника на себя, а потом ловил его в первом движении... Шла уже моя атака. Фактически это была контратака. Сильно скрытая. У Геннадия стиль ведения боя - "хозяин ринга". Это одно из важнейших составляющих в боксе, когда ты выходишь на ринг и чувствуешь себя хозяином. Уверенным хозяином.

Вы спрашиваете меня о каких-то недостатках. Конечно, не хотелось бы говорить о них, когда человек взлетел на такую высоту и все у него хорошо. Но... Частично у Геннадия бывает самоуверенность. Буквально недавно сделали подборку его боев, где он умышленно подставляется. Дает сопернику понять, "видишь, ты ничего не можешь со мной сделать". Это единственное, что бы я выделил. Думаю, голова, это такая вещь, в нее не только кушают. Конечно, Геннадий уверен в себе, но нужно быть чуть-чуть внимательнее. Ко всему остальному придраться очень тяжело. В своем ведении боя Головкин совместил любительский бокс с профессиональным. Геннадий умеет четко распределять раунды, контролировать ситуацию. Он плотно стоит на ногах.

Конечно, можно найти слабые места, если внимательно смотреть бои. Разложить все по полочкам. Но одно дело, когда ты смотришь бой со стороны, и другое, когда выходишь на ринг. Мне говорили то же самое. Орзубек, вроде с тобой разобраться очень легко, а по факту было совсем другое. Потому что под каждого соперника ты тоже подбираешь ключи. Знаешь, что он может тебе предложить. При этом выдерживаешь свой стиль. Свою тактику. Навязываешь свою работу. Это делает Геннадий, и мне это в нем очень нравится.

- Не могу Вас не спросить о мнении об одном из самых ожидаемых событий года. О возможном поединке Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса. Что Вы думаете об этой встрече?

- Я смотрел бои Альвареса. Интересный парень. Но мое личное мнение, что все соперники Геннадия были удобными для него. Я думаю так. Если бы с Геннадием вышел человек с постсоветской школой бокса, который может двигаться и Геннадия раздергать, заставлять его ошибаться, тогда Головкину будет тяжело. И ему придется включать все свои возможности. А Альварес стоит. Он не тот человек, который будет двигаться. Да, он будет пытаться что-то свое навязать, но что-то новое для Головкина он не представляет. У него бои однотипные.

Напомним, возможный сентябрьский поединок казахстанца Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом из Мексики называют одним из самых ожидаемых событий в мире бокса в 2017 году. А начнут год оба боксера с боев с другими соперниками: Головкин встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Альварес может выйти на ринг против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Просмотров: 2507  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Allen Tontin Сегодня 16:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Да .с дмитрием пирогом ,геннадию пришлось бы трудновато...,
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Ernur Abusseitov Сегодня 16:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Allen Tontin ,Согласен, но как и все в итоге присядет на настиле, ну или ляжет)
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Баффер Сегодня 16:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3154
Но не надо забывать об одном, он под всех подряд голову не подставляет, что делать если такие как Гил бьют и сами при этом в нокаут попадают
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Ernur Abusseitov Сегодня 16:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
Баффер, под Лемье или Стивенса он не подставлялся, шикарный был уровень бокса
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