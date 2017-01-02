Экс-чемпион WBA рассказал, какой соперник заставит Головкина "включить все возможности"

Сауля "Канело" Альвареса не считают сильной оппозицией для GGG.

Экс-чемпион мира по версии WBA Орзубек Назаров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как бы он охарактеризовал стиль казахстанца Геннадия Головкина и где бы стал искать сильную оппозицию для GGG.



Назаров, выступавший в легком весе, владел чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации в период с октября 1993 по май 1998 года, шесть раз защитив титул. На счету кыргызского боксера-профессионала 27 боев, и в 26-ти он одержал победы (19 - досрочных).



- Орзубек Пулетович, Ваш боксерский стиль называли стилем агрессора. Наш Геннадий Головкин тоже действует в агрессивном стиле. Что скажете об его манере ведения боя и есть ли у нее недостатки?



- Не знаю, почему, но меня прозвали агрессором. Вот и Геннадия так же. Но это понятие растяжимое. Геннадий, если разобраться, работает первым номером, но все активные движения - это желание "вытащить" человека на себя. Я делал то же самое: наступал, "вытаскивал" соперника на себя, а потом ловил его в первом движении... Шла уже моя атака. Фактически это была контратака. Сильно скрытая. У Геннадия стиль ведения боя - "хозяин ринга". Это одно из важнейших составляющих в боксе, когда ты выходишь на ринг и чувствуешь себя хозяином. Уверенным хозяином.



Вы спрашиваете меня о каких-то недостатках. Конечно, не хотелось бы говорить о них, когда человек взлетел на такую высоту и все у него хорошо. Но... Частично у Геннадия бывает самоуверенность. Буквально недавно сделали подборку его боев, где он умышленно подставляется. Дает сопернику понять, "видишь, ты ничего не можешь со мной сделать". Это единственное, что бы я выделил. Думаю, голова, это такая вещь, в нее не только кушают. Конечно, Геннадий уверен в себе, но нужно быть чуть-чуть внимательнее. Ко всему остальному придраться очень тяжело. В своем ведении боя Головкин совместил любительский бокс с профессиональным. Геннадий умеет четко распределять раунды, контролировать ситуацию. Он плотно стоит на ногах.



Конечно, можно найти слабые места, если внимательно смотреть бои. Разложить все по полочкам. Но одно дело, когда ты смотришь бой со стороны, и другое, когда выходишь на ринг. Мне говорили то же самое. Орзубек, вроде с тобой разобраться очень легко, а по факту было совсем другое. Потому что под каждого соперника ты тоже подбираешь ключи. Знаешь, что он может тебе предложить. При этом выдерживаешь свой стиль. Свою тактику. Навязываешь свою работу. Это делает Геннадий, и мне это в нем очень нравится.



- Не могу Вас не спросить о мнении об одном из самых ожидаемых событий года. О возможном поединке Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса. Что Вы думаете об этой встрече?



- Я смотрел бои Альвареса. Интересный парень. Но мое личное мнение, что все соперники Геннадия были удобными для него. Я думаю так. Если бы с Геннадием вышел человек с постсоветской школой бокса, который может двигаться и Геннадия раздергать, заставлять его ошибаться, тогда Головкину будет тяжело. И ему придется включать все свои возможности. А Альварес стоит. Он не тот человек, который будет двигаться. Да, он будет пытаться что-то свое навязать, но что-то новое для Головкина он не представляет. У него бои однотипные.



Напомним, возможный сентябрьский поединок казахстанца Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом из Мексики называют одним из самых ожидаемых событий в мире бокса в 2017 году. А начнут год оба боксера с боев с другими соперниками: Головкин встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Альварес может выйти на ринг против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.