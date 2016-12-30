Аналитик объяснил, почему Головкин и Альварес нужны друг другу

У боксеров имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
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Фото с сайта golovkinvswade.net
Аналитик телеканала Showtime Стив Фархуд объяснил, почему казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) нужны друг другу, сообщает BoxingScene.com.
"Я настроен оптимистично относительно их боя в 2017 году, потому что они нуждаются друг в друге. Не так много парней, которые согласны драться с Головкиным. Он великолепный боец, но если вы посмотрите на список его жертв, то вы не увидите там больших имен", - сказал Фархуд в интервью On The Ropes Boxing Radio.
"C кем будет драться "Канело"? Я не думаю, что и для него есть подходящие парни в 154 фунтах. Поэтому Головкин и Альварес нужны друг другу, они сделают намного больше денег за очный бой, чем с кем-либо другим. И этот поединок, возможно, номер один, который хотели бы увидеть фанаты. Я надеюсь, их бой состоится в 2017 году", - добавил аналитик.
При этом бой между Головкиным и Альваресом мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
"Я настроен оптимистично относительно их боя в 2017 году, потому что они нуждаются друг в друге. Не так много парней, которые согласны драться с Головкиным. Он великолепный боец, но если вы посмотрите на список его жертв, то вы не увидите там больших имен", - сказал Фархуд в интервью On The Ropes Boxing Radio.
"C кем будет драться "Канело"? Я не думаю, что и для него есть подходящие парни в 154 фунтах. Поэтому Головкин и Альварес нужны друг другу, они сделают намного больше денег за очный бой, чем с кем-либо другим. И этот поединок, возможно, номер один, который хотели бы увидеть фанаты. Я надеюсь, их бой состоится в 2017 году", - добавил аналитик.
При этом бой между Головкиным и Альваресом мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.