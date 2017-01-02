Если и есть бой, способный привлечь широкую аудиторию и оживить PPV-индустрию, так это "Канело" - Головкин - СМИ

Отмечается, что сентябрь - идеальное время для их поединка.
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Фото с сайта Round By Round Boxing
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, назвал наиболее ожидаемые поединки 2017 года, в числе которых упомянул бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"На прошлой неделе я провел опрос в твиттере о том, какие три боя хотели бы увидеть мои читатели в 2017 году, и большинство из них выбрали этот бой (Головкин - "Канело"). Все, включая промоутеров (Golden Boy Promotions и K2 Promotions), уверены, что сентябрь - лучшее время для этого боя. Переговоры между сторонами продолжаются. Если какой бой и способен заинтересовать широкую общественность и оживить PPV-индустрию (хотя бы на один вечер), так это Головкин против "Канело", - написал Ким.
Ранее журналист подсчитал возможный PPV и доход от этого боя. По прогнозу Кима, поединок Головкина и "Канело" мог бы собрать 1,5 миллиона платных трансляций, а прибыль составила бы 52 миллиона долларов без учета гонораров.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
"На прошлой неделе я провел опрос в твиттере о том, какие три боя хотели бы увидеть мои читатели в 2017 году, и большинство из них выбрали этот бой (Головкин - "Канело"). Все, включая промоутеров (Golden Boy Promotions и K2 Promotions), уверены, что сентябрь - лучшее время для этого боя. Переговоры между сторонами продолжаются. Если какой бой и способен заинтересовать широкую общественность и оживить PPV-индустрию (хотя бы на один вечер), так это Головкин против "Канело", - написал Ким.
Ранее журналист подсчитал возможный PPV и доход от этого боя. По прогнозу Кима, поединок Головкина и "Канело" мог бы собрать 1,5 миллиона платных трансляций, а прибыль составила бы 52 миллиона долларов без учета гонораров.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.