Буквально все говорят о том, что хотят драться с Головкиным. Но в итоге все, что они делают - это бросают вызов - Санчес

По его словам, все это не имеет значения, так как никто не звонит им.

Тренер лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес не придает значения вызовам, которые другие боксеры бросают его подопечному через сети, сообщает Аllboxing.ru.

По его словам, все это не имеет значения, так как никто потом не звонит промоутеру Головкина Тому Леффлеру.

"Все, что мы можем сделать - это продолжать драться с лучшими из доступных соперников, - заявил Санчес. - Такое ощущение, что буквально все говорят о том, что хотят драться с Головкиным. Но в итоге все, что они делают - это бросают вызовы, но никто из них не звонит Леффлеру. Вы не можете принять бой через Twitter или Facebook. Вы должны принять бой, позвонив промоутеру и обо всем договориться, а не спорить в социальных сетях. В этом нет никакой пользы. Головкин готов драться, и все, что им нужно сделать - это по-настоящему вступить в переговоры".

Напомним, что свой следующий поединок Головкин проведет против претендента по линии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса. Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Добавим, что Головкин уже прибыл в Big Bear и готов начать тренировочный лагерь к бою с Джейкобсом.