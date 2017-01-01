Буквально все говорят о том, что хотят драться с Головкиным. Но в итоге все, что они делают - это бросают вызов - Санчес

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 14:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 03:00
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 11:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Буквально все говорят о том, что хотят драться с Головкиным. Но в итоге все, что они делают - это бросают вызов - Санчес

По его словам, все это не имеет значения, так как никто не звонит им.

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3 Комментария
Фото с сайта Аllboxing.ru
Фото с сайта Аllboxing.ru

Тренер лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес не придает значения вызовам, которые другие боксеры бросают его подопечному через сети, сообщает Аllboxing.ru.

По его словам, все это не имеет значения, так как никто потом не звонит промоутеру Головкина Тому Леффлеру.

"Все, что мы можем сделать - это продолжать драться с лучшими из доступных соперников, - заявил Санчес. - Такое ощущение, что буквально все говорят о том, что хотят драться с Головкиным. Но в итоге все, что они делают - это бросают вызовы, но никто из них не звонит Леффлеру. Вы не можете принять бой через Twitter или Facebook. Вы должны принять бой, позвонив промоутеру и обо всем договориться, а не спорить в социальных сетях. В этом нет никакой пользы. Головкин готов драться, и все, что им нужно сделать - это по-настоящему вступить в переговоры".

Напомним, что свой следующий поединок Головкин проведет против претендента по линии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса. Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Добавим, что Головкин уже прибыл в Big Bear и готов начать тренировочный лагерь к бою с Джейкобсом.

Просмотров: 2274  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Данияр Абенов Сегодня 15:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
Это точно, все только умеют языком болтать а на деле ноль
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Мухтар Сансызбаев Сегодня 16:00
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Дурыс кой
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Бахытжан Асылбеков Сегодня 16:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 627
#Каконоесть# ты прав Абеке!
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