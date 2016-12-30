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Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина

Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.

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2 Комментария
Фото с сайта ESPN
Фото с сайта ESPN
Британская газета The Guardian опубликовала самые занимательные моменты 2016 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В их число вошел эпизод боя с участием чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) против австралийца Дэниэла Гила (31-5, 16 КО).

На фрагменте запечатлен момент, когда Гил наносит точный удар, но пропускает ответный и оказывается на канвасе ринга. В описании к этому моменту всего три слова: "Не бейте Головкина". В итоге этот удар оказался решающим: Гил сумел подняться, однако отказался от продолжения борьбы.

Напомним, их бой состоялся 27 июля в 2014 году на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин нокаутировал Гила уже в третьем раунде.

После этой победы Головкин стал лучшим нокаутером в истории среднего веса, а в декабре 2016 года казахстанец получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса, а также специальную награду от WBC как самый доминирующий боксер.


Просмотров: 4017  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
мади кайыржан Сегодня 14:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 264
The Guardian хватит пугать Джейкобс и Сондерса.Может еще покажете бой Маклина
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Fankz Сегодня 15:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3404
особенно Лемье жалко, даже можно сказать, что за него страшно )
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