Во второй половине боя Головкин "шарахнет" Джейкобса - Беленький

Эксперт спрогнозировал ход поединка Головкин-Джейкобс.
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Фото с сайта fitefansho.blogspot.com
Российский эксперт в области бокса Александр Беленький предрекает победу казахстанца Геннадия Головкина в поединке против американского боксера Дэниэла Джейкобса. В интервью корреспонденту Vesti.kz известный журналист и комментатор высказал свое мнение о том, что произойдет в ринге в следующем году 18 марта.
"Серьезно, ничего особо интересного не будет, как и сенсационного. Если говорить о ходе боя, то, по моему мнению, первая половина поединка может получиться достаточно конкурентной. А вот уже во второй Гена Джейкобса точно "шарахнет". Может, в принципе, и в первой, если попадет. Но я думаю, что это произойдет после шестого раунда. Дэниэл Джекобс был не соперник Дмитрию Пирогу. Не соперник он и Головкину",- спрогнозировал Беленький.
Бой Геннадия Головкина (36-0, КО) и Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В этой встрече Головкин, являющийся "суперчемпионом" WBA, будет защищать свой пояс против регулярного чемпиона Джейкобса.
Единственное поражение в карьере Джейкобсу нанес российский боксер Дмитрий Пирог. В 2010 году Пирог выиграл встречу за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO техническим нокаутом в пятом раунде.
Ранее Пирог в интервью Vesti.kz рассказал о том, какие сложности будут ожидать Головкина в мартовском поединке против Джейкобса.
"Серьезно, ничего особо интересного не будет, как и сенсационного. Если говорить о ходе боя, то, по моему мнению, первая половина поединка может получиться достаточно конкурентной. А вот уже во второй Гена Джейкобса точно "шарахнет". Может, в принципе, и в первой, если попадет. Но я думаю, что это произойдет после шестого раунда. Дэниэл Джекобс был не соперник Дмитрию Пирогу. Не соперник он и Головкину",- спрогнозировал Беленький.
Бой Геннадия Головкина (36-0, КО) и Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В этой встрече Головкин, являющийся "суперчемпионом" WBA, будет защищать свой пояс против регулярного чемпиона Джейкобса.
Единственное поражение в карьере Джейкобсу нанес российский боксер Дмитрий Пирог. В 2010 году Пирог выиграл встречу за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO техническим нокаутом в пятом раунде.
Ранее Пирог в интервью Vesti.kz рассказал о том, какие сложности будут ожидать Головкина в мартовском поединке против Джейкобса.