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Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Динамо Мн СКА 22:30
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Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Во второй половине боя Головкин "шарахнет" Джейкобса - Беленький

Эксперт спрогнозировал ход поединка Головкин-Джейкобс.

Тим Роман Тим Роман

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9 Комментариев
Фото с сайта fitefansho.blogspot.com
Фото с сайта fitefansho.blogspot.com
Российский эксперт в области бокса Александр Беленький предрекает победу казахстанца Геннадия Головкина в поединке против американского боксера Дэниэла Джейкобса. В интервью корреспонденту Vesti.kz известный журналист и комментатор высказал свое мнение о том, что произойдет в ринге в следующем году 18 марта.

"Серьезно, ничего особо интересного не будет, как и сенсационного. Если говорить о ходе боя, то, по моему мнению, первая половина поединка может получиться достаточно конкурентной. А вот уже во второй Гена Джейкобса точно "шарахнет". Может, в принципе, и в первой, если попадет. Но я думаю, что это произойдет после шестого раунда. Дэниэл Джекобс был не соперник Дмитрию Пирогу. Не соперник он и Головкину",- спрогнозировал Беленький.

Бой Геннадия Головкина (36-0, КО) и Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В этой встрече Головкин, являющийся "суперчемпионом" WBA, будет защищать свой пояс против регулярного чемпиона Джейкобса. 

Единственное поражение в карьере Джейкобсу нанес российский боксер Дмитрий Пирог. В 2010 году Пирог выиграл встречу за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее Пирог в интервью Vesti.kz рассказал о том, какие сложности будут ожидать Головкина в мартовском поединке против Джейкобса.
Просмотров: 1447  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Батыр Сегодня 11:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 538
Хотелось бы конечно, чтобы Головкин устроил "Биг Драма шоу" с Джейкобсом, и как можно красивее "шарахнул" его)))
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Шымкентский пацанчик Сегодня 11:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 839
Я об этом Беленьком только на этом сайте и слышу, больше его никто не цитирует
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Yerkin_kmg Сегодня 11:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Шымкентский пацанчик, ты как обиженная девочка, всегда пытаешься вставить что-нибудь гаткое, когда дело касается ГГГ. Чем он тебя так обидел. Мне кажется здравому человеку это уже давно надоело бы.
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Yerkin_kmg Сегодня 11:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Шымкентский пацанчик, либо ты малолетний пацанчик, либо заточенный хэйтер. Но все же, я считаю что ГГГ не заслуживает такой ненависти к себе. Он в числе топ-3, а ты хз кто такой и пытаешься здесь умничать и опускать его ниже плинтуса. Задумайся об этом, если конечно у тебя есть чем думать
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KAIRAT Сегодня 12:05
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4538
Yerkin_kmg,такие как пацанчик нужны, ,как недавно один из читателей верно подметил, они как туалетная бумага без них никуда
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serikjan atau Сегодня 11:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2735
Шымкентский пацанчик, Беленький объективен, он поддержал казакхстанца Левита, ирландца Конлана и тайландца Батди. Хотя как россиянин он болеет за Тищенко и Никитина. Здесь он хотел сказать, что Головкин как боксер почти на уровне Пирога. Думаю, сравнение неуместное.
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Тим Роман Сегодня 11:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
serikjan atau, Серикжан, Вы ошибочно истолковали слова Беленького. Сравнения никакого не было. Он лишь подчеркнул, что Джейкобс ничего не показал в бою с Пирогом, не сможет и в поединке с Головкиным. Никаких параллелей не проводилось.
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serikjan atau Сегодня 12:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2735
Тим Роман, может быть, но перед боем с Лемье, никто не вспоминал о Рубио. Ведь Рубио первый раз нокаутировал Лемье. Ясно было, если Головкин победил Рубио, он легко побьет Лемье. А Головкин с Пирогом не встречался на ринге.
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Хороший Мальчик Сегодня 11:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1074
Гена разберет его на запчасти, медленно но верно. Джейкобс будет искать пятый угол. Будет ТКО в 7 раунде, а может и раньше!
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