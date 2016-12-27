Ломаченко опередил Головкина в звании лучшего боксера 2016 года по версии российского издания

Сам казахстанец идет в списке выше, чем Пакьяо и Гонсалес.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта LA Times
Российский портал "Чемпионат" составил рейтинг шести лучших боксеров по итогам 2016 года.
Первое место в нем занял украинец Василий Ломаченко. Следом за ним идут американец Теренс Кроуфорд, казахстанец Геннадий Головкин, британец Карл Фрэмптон, никарагуанец Роман Гонсалес и филиппинец Мэнни Пакьяо.
"34-летний казахстанский нокаутер Геннадий Головкин (36-0-0, 33 KO) также провел в уходящем году два победных боя, привычно очень уверенно разобравшись со своими соперниками. Обе победы Головкин оформил досрочно - еще до экватора отведенной регламентом дистанции.
Единственный минус, что соперники Геннадия не обладали громкими именами. Вернее, британец Келл Брук является довольно известным действующим чемпионом мира, но боксирует на две категории ниже Головкина. Итак, в апреле казахстанец расправился всего за два неполных раунда с дотоле не знавшим горечи поражений на профи-ринге американцем Домиником Уэйдом.
А в сентябре Геннадий отправился в логово англичанина Келла Брука - на знаменитую лондонскую арену O2. Ради боя с Головкиным являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе британец решился подняться в средний вес. Однако ничем хорошим для амбициозного Брука это не кончилось. По итогам неполных пяти раундов Геннадий серьезно повредил лицевые кости оппонента и в очередной раз успешно защитил свои многочисленные мировые титулы. Секунданты англичанина, свидетельствуя о капитуляции, вынуждены были выбросить в ринг белое полотенце", - пишет "Чемпионат".
Ранее Головкин стал вторым в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии американского телеканала HBO, а лидером здесь также является Ломаченко.
Первое место в нем занял украинец Василий Ломаченко. Следом за ним идут американец Теренс Кроуфорд, казахстанец Геннадий Головкин, британец Карл Фрэмптон, никарагуанец Роман Гонсалес и филиппинец Мэнни Пакьяо.
"34-летний казахстанский нокаутер Геннадий Головкин (36-0-0, 33 KO) также провел в уходящем году два победных боя, привычно очень уверенно разобравшись со своими соперниками. Обе победы Головкин оформил досрочно - еще до экватора отведенной регламентом дистанции.
Единственный минус, что соперники Геннадия не обладали громкими именами. Вернее, британец Келл Брук является довольно известным действующим чемпионом мира, но боксирует на две категории ниже Головкина. Итак, в апреле казахстанец расправился всего за два неполных раунда с дотоле не знавшим горечи поражений на профи-ринге американцем Домиником Уэйдом.
А в сентябре Геннадий отправился в логово англичанина Келла Брука - на знаменитую лондонскую арену O2. Ради боя с Головкиным являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе британец решился подняться в средний вес. Однако ничем хорошим для амбициозного Брука это не кончилось. По итогам неполных пяти раундов Геннадий серьезно повредил лицевые кости оппонента и в очередной раз успешно защитил свои многочисленные мировые титулы. Секунданты англичанина, свидетельствуя о капитуляции, вынуждены были выбросить в ринг белое полотенце", - пишет "Чемпионат".
Ранее Головкин стал вторым в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии американского телеканала HBO, а лидером здесь также является Ломаченко.