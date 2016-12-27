Ломаченко опередил Головкина в звании лучшего боксера 2016 года по версии российского издания

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Ломаченко опередил Головкина в звании лучшего боксера 2016 года по версии российского издания

Сам казахстанец идет в списке выше, чем Пакьяо и Гонсалес.

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7 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта LA Times
Геннадий Головкин. Фото с сайта LA Times
Российский портал "Чемпионат" составил рейтинг шести лучших боксеров по итогам 2016 года. 

Первое место в нем занял украинец Василий Ломаченко. Следом за ним идут американец Теренс Кроуфорд, казахстанец Геннадий Головкин, британец Карл Фрэмптон, никарагуанец Роман Гонсалес и филиппинец Мэнни Пакьяо.

"34-летний казахстанский нокаутер Геннадий Головкин (36-0-0, 33 KO) также провел в уходящем году два победных боя, привычно очень уверенно разобравшись со своими соперниками. Обе победы Головкин оформил досрочно - еще до экватора отведенной регламентом дистанции.

Единственный минус, что соперники Геннадия не обладали громкими именами. Вернее, британец Келл Брук является довольно известным действующим чемпионом мира, но боксирует на две категории ниже Головкина. Итак, в апреле казахстанец расправился всего за два неполных раунда с дотоле не знавшим горечи поражений на профи-ринге американцем Домиником Уэйдом.

А в сентябре Геннадий отправился в логово англичанина Келла Брука - на знаменитую лондонскую арену O2. Ради боя с Головкиным являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе британец решился подняться в средний вес. Однако ничем хорошим для амбициозного Брука это не кончилось. По итогам неполных пяти раундов Геннадий серьезно повредил лицевые кости оппонента и в очередной раз успешно защитил свои многочисленные мировые титулы. Секунданты англичанина, свидетельствуя о капитуляции, вынуждены были выбросить в ринг белое полотенце", - пишет "Чемпионат". 

Ранее Головкин стал вторым в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии американского телеканала HBO, а лидером здесь также является Ломаченко. 
Просмотров: 1162  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 20:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Пожелаем Геннадию головокружительного 2017 года! Аминь
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Хороший Мальчик Сегодня 20:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1072
Все нормально! В следующим году Гена будет №1
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Нургиса Игибаев Сегодня 20:24
Статус: Профи
Рейтинг: 369
Да пошли они.весь мир признал что Гена первый.
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Шымкентский пацанчик Сегодня 21:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 836
Нургиса Игибаев ,ESPN - Ломаченко, HBO - Ломаченко. О каком мире идет речь?
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Бек $$$ Сегодня 20:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
если все планированный бой состоятся 17 году и еще выиграет все в этом нет сомнение то тогда Гена станет супер звездой ,,,, лучше чем Мэйвэзер !!! тогда я танцую Кара жорга !!!
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Viprin Viprin Сегодня 20:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1074
Все равно ГГГ лучший, никто так не доминирует как он, все боятся выходить против него! Настоящий король среднего веса.
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Нургиса Игибаев Сегодня 21:13
Статус: Профи
Рейтинг: 369
Шымкентский пацанчик.а разве у каждого что свой мир?
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