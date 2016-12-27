"Лучший боксер атакующего плана в мире". Почему Головкин второй в рейтинге P4P телеканала HBO

Рейтинг телеканала отличается от обычного методом составления.
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Телеканал HBO в заключительном выпуске передачи Fight Game в 2016 году назвал свою версию пятерки сильнейших боксеров мира, передает allboxing.ru.
Вошел в этот рейтинг и непобежденный казахстанец Геннадий Головкин. Однако подход к составлению данного рейтинга у канала HBO немного отличается от привычного. В обычном варианте учитываются заслуги за последние несколько лет. Список HBO представляет пятерку боксеров без учета их давних заслуг, а с учетом их реальной силы на сегодняшний день.
Головкин в рейтинге P4P канала HBO занял второе место.
"GGG - лучший боксер атакующего плана в мире. Однако Головкин слишком часто пренебрегает защитой, что может привести к негативным последствиям в будущем", - считают в HBO.
Лучшим боксером назван 28-летний украинец Василий Ломаченко, который в бою против самого опасного соперника в карьере продемонстрировал бокс просто "космического уровня".
Четвертое место в рейтинге отсутствует, но зато на третьем расположились сразу два боксера - встречавшиеся недавно в ринге Сергей Ковалев и Андре Уорд. Пятым стал Роман "Чоколатито" Гонсалес.