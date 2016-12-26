"Величайший мексиканский боксер всех времен" рассказал, почему "Канело" важно победить Головкина

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Актобе Жайык 3:0
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Величайший мексиканский боксер всех времен" рассказал, почему "Канело" важно победить Головкина

Боксеры продолжают вести переговоры по бою на сентябрь следующего года.

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6 Комментариев
Фото с сайта Tha Boxing Voice
Фото с сайта Tha Boxing Voice
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, величайший мексиканский боксер всех времен по версии сайта Boxrec.com Хуан Мануэль Маркес рассказал, почему его соотечественнику Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО) так важно победить казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

По его словам, "Канело" может стать следующей звездой бокса из Мексики, но чтобы получить этот статус, ему нужно встретиться с Головкиным и побить его. Команды боксеров продолжают вести переговоры по бою на сентябрь следующего года.

"Канело" тот, кто может стать следующей мексиканской суперзвездой. Он хороший боец, но он еще не завоевал доверие многих людей. Я думаю, если он победит Головкина, то это станет его последним шагом на пути к тому, чтобы развеять все сомнения вокруг себя и убедить публику. Многие не верят в него, потому что считают, что люди, которые ведут его, манипулируют его карьерой", - цитирует Маркеса BoxingScene.com.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Ранее стало известно, что Альварес действительно запланировал на следующий год бой с Головкиным. Основной проблемой в переговорах являются финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда GGG рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.

По прогнозу СМИ, бой с Головкиным может принести "Канело" два миллиона PPV, а без GGG мексиканец вернется к показателем сентябрьского поединка со Смитом.

Вместе с тем журнал Forbes отметил, что уклонение от боя с Головкиным уже отразилось на карьере "Канело". Вдобавок, его показатели PPV-продаж пошли вниз.
Просмотров: 1372  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Берик Оралханов Сегодня 12:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
Заставляет выйти против ГГГ.
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Берик Оралханов Сегодня 12:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
Маркес-Мейвезер хороший бы бой был. Поражением Мейвезера
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Берик Оралханов Сегодня 12:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
Реванш...
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Boxer Сегодня 12:13
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Берик Оралханов, бой Маркес-Мейвезер уже был 19.09.2009 г.
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Булат Балагур Сегодня 12:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1019
Берик Оралханов,он встречались в 2009 году , Мейвезер избивал Маркеса все 12 раундов !
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Boxer Сегодня 12:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
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Флойд Майвезер - Хуан Мануэль Маркес
MGM GrandЛас-ВегасНевадаСША
19 сентября2009Хуан Мануэль Маркес(12)120-107, 119-108, 118-109. Маркес в нокдауне во 2 раунде.
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