Кто был топ-соперником Головкина? Келл Брук что ли? - Дэниэл Джейкобс

Американец раскритиковал предыдущих оппонентов GGG.

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), которому в марте предстоит противостоять на ринге Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), раскритиковал предыдущих соперников казахстанца, сообщает boxingscene.com.

"Его топ-соперники, кто это был? Келл Брук что ли? Но вы не можете всерьез рассматривать его как соперника А-класса. В том бою Келл Брук был боксером В-класса, потому что была разница в весе.

Многие говорят, что бой со мной для Головкина станет первой серьезной проверкой, учитывая мои размеры, мою скорость и все мое мастерство. И я рассчитываю извлечь из этого преимущество. Потому что бой со мной будет отличаться от тех, к которым он привык.

Лучшая победа Головкина? Я не могу ее назвать, это трудно. Я имею в виду, что он дрался с боксерами примерно одного уровня. Так что можно сказать "этот парень" или "тот парень", я не знаю", - сказал Джейкобс.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Этот бой санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.