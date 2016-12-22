Кто был топ-соперником Головкина? Келл Брук что ли? - Дэниэл Джейкобс

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Фиорентина Наполи 3:3
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Кайсар 1:1
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Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
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Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
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Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 3:2
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
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Рубин Торпедо УК 20:00
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Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Кто был топ-соперником Головкина? Келл Брук что ли? - Дэниэл Джейкобс

Американец раскритиковал предыдущих оппонентов GGG.

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6 Комментариев
Фото с сайта proboxinginsider.com
Фото с сайта proboxinginsider.com

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), которому в марте предстоит противостоять на ринге Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), раскритиковал предыдущих соперников казахстанца, сообщает boxingscene.com.

"Его топ-соперники, кто это был? Келл Брук что ли? Но вы не можете всерьез рассматривать его как соперника А-класса. В том бою Келл Брук был боксером В-класса, потому что была разница в весе.

Многие говорят, что бой со мной для Головкина станет первой серьезной проверкой, учитывая мои размеры, мою скорость и все мое мастерство. И я рассчитываю извлечь из этого преимущество. Потому что бой со мной будет отличаться от тех, к которым он привык.

Лучшая победа Головкина? Я не могу ее назвать, это трудно. Я имею в виду, что он дрался с боксерами примерно одного уровня. Так что можно сказать "этот парень" или "тот парень", я не знаю", - сказал Джейкобс.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Этот бой санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.

Просмотров: 1241  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
мади кайыржан Сегодня 21:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
Такой же вопрос можно задать отношение самого ДД?.С каким топ-боксером дрался сам он?.Дмитрий Пирог хороший боксер но не топ .Кто еще есть его списке Серхио Мора которого дважды побил.Или Петр Куллин которые боится выйти против GG.Или Мильтон Нуньес которого не заметили наш GGG и Жанибек Алимханулы.
Или Джарред Флетчер. Остальное кто???????. ДД стоило сперва посмотреть на свой список.У него соперник класс B и С.Да мы уважаем за что,он одержал самую главную победу в жизни.Мы рады даже что,он одержал победу.Но боксерском плане список у ДД нелучшее если нехуже.Плане список лучших только Пакьяо или Мейвезер может наверное такое сказать но точно ,не ДД.
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Эрик Ким Сегодня 21:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 172
Пусть пока говорит, скоро сам станет одним из этих парней...
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Бесконечность Марс Сегодня 21:21
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Против Гены можно боксировать только во встречном бою , но для этого ты должен иметь динамит в обоих кулаках ,тонко чувствовать дистанцию и прекрасный технический арсенал . Есть ли все это у Джейкобса мы узнаем только 18 марта . А пока У Джейкобса есть скорость и удар правой , но Гена уже доказал что это для него не проблема .
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Бесконечность Марс Сегодня 21:23
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Бесконечность Марс,Кстати все это есть у Альвареса кроме работы ног , поэтому весь мир и ждет этого боя.
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Хороший Мальчик Сегодня 21:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1062
19 марта он будет петь по-другому!
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damir aliev Сегодня 21:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Просто слова ну пусть болтает раскручивает щас надо привлечь внимание!И чем ближе будет 18 марта тем будет больше слов там еще Санчес вкл вообще понесет!
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