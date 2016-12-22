Ковалев имеет право провести бой за титул по версии WBC - Сулейман

После поражения Уорду россиянин утратил пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
Сегодня 14:46
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Фото с сайта Scoopnest.com
Российский боксер Сергей Ковалев имеет право на участие в поединке за чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), заявил агентству Р-Спорт президент организации Маурисио Сулейман.
Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Андре Уорду единогласным решением судей из США (113-114) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение в карьере. Некоторое время Ковалев не мог договориться о бое с обладателем пояса WBC канадцем Адонисом Стивенсоном, и в связи с этим боксер отсутствовал в рейтингах организации. В рейтинге WBC от 21 декабря Ковалев занимает вторую строчку в полутяжелом весе.
"Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC", - сказал Сулейман.
Напомним, что Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей со счетом 113-114.
Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Андре Уорду единогласным решением судей из США (113-114) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение в карьере. Некоторое время Ковалев не мог договориться о бое с обладателем пояса WBC канадцем Адонисом Стивенсоном, и в связи с этим боксер отсутствовал в рейтингах организации. В рейтинге WBC от 21 декабря Ковалев занимает вторую строчку в полутяжелом весе.
"Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC", - сказал Сулейман.
Напомним, что Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей со счетом 113-114.