Рад боксировать в США и получить шанс стать чемпионом мира - Жанат Жакиянов

В 2015 году казахстанец не проводил бои из-за травмы.
Сегодня 16:36
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Жана Жакиянов. Фото с официального сайта WBA
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов в интервью ESPN рассказал об ожиданиях от боя с американцем Роуши Уорреном.
Поединок пройдет 10 февраля в США, а на кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBO в легчайшем весе, которыми владеет Роуши. В свою очередь, Жакиянову принадлежит пояс регулярного чемпиона WBA.
"Я рад боксировать в США и получить шанс стать чемпионом мира. Я хочу сказать спасибо Уоррену за согласие на бой, но он совершает большую ошибку. Я собираюсь победить и победить убедительно. Это будет моя заявка на звание лучшего боксера в этом дивизионе", - заявил Жакиянов.
Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
На счету 32-летнего Жакиянова пока 27 боев в карьере, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. В этом году казахстанец не выходил на ринг из-за травмы. Его 29-летний соперник завершил в свою пользу 14 (четыре нокаутом) из 15 проведенных боев, потерпев одно поражение.
Поединок пройдет 10 февраля в США, а на кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBO в легчайшем весе, которыми владеет Роуши. В свою очередь, Жакиянову принадлежит пояс регулярного чемпиона WBA.
"Я рад боксировать в США и получить шанс стать чемпионом мира. Я хочу сказать спасибо Уоррену за согласие на бой, но он совершает большую ошибку. Я собираюсь победить и победить убедительно. Это будет моя заявка на звание лучшего боксера в этом дивизионе", - заявил Жакиянов.
Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
На счету 32-летнего Жакиянова пока 27 боев в карьере, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. В этом году казахстанец не выходил на ринг из-за травмы. Его 29-летний соперник завершил в свою пользу 14 (четыре нокаутом) из 15 проведенных боев, потерпев одно поражение.