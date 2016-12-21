Казахстанец Жанат Жакиянов будет боксировать за пояс "суперчемпиона" WBA

Поединок пройдет 10 февраля в США.

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов, владеющий титулом "временного" чемпиона по версии WBA, в США поборется за пояс "суперчемпиона" мира Всемирной боксерской ассоциации, передает корреспондент Vesti.kz.



33-летний боксер легкого веса вернется на ринг после годичного перерыва - последний поединок казахстанец провел в ноябре 2015 года. Тогда в Монако Жакиянов победил раздельным решением судей Йонфреза Парехо из Венесуэлы и выиграл "временный" титул.



За мировой пояс WBA Жанат будет боксировать с 29-летним американцем Раусхи Уорреном. На счету чемпиона 14 побед в 15 боях. Последние две встречи Уоррен провел с доминиканцем Хуаном Карлосом Пайяно, и во втором из двух 12-раундовых противостояний отобрал у соперника пояс "суперчемпиона" решением судей.



Жакиянов выйдет на ринг в 28-й раз: на его счету 26 побед и одно поражение. 2015 год казахстанец пропустил из-за травм, но высокое место в рейтинге WBA сохранил. Поединок Жакиянов - Уоррен пройдет 10 февраля в США и рассчитан на 12 раундов. Кроме пояса WBA Super на бой будет выставлен титул чемпиона мира IBO, принадлежащий американцу.